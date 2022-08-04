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Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Yürek burkan görüntüler! Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken yetkili isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Yangın görüntüleri ise yürek burktu. Peki Balıklı Rum Hastanesi hakkında ne biliyoruz? İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihçesi

04.08.2022 15:01 - Son Güncelleme: 04.08.2022 15:01
Balıklı Rum Hastanesi resmen kül oldu! Yürek burkan görüntüler! Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Balıklı Rum Hastanesi resmen kül oldu! Yürek burkan görüntüler! Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıklı Rum Hastanesi resmen kül oldu! Yürek burkan görüntüler! Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!

Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Balıklı Rum Hastanesi resmen kül oldu! Yürek burkan görüntüler! Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıklı Rum Hastanesi resmen kül oldu! Yürek burkan görüntüler! Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bir helikopter bölgeye sevk edildi.

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