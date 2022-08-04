Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Yürek burkan görüntüler! Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken yetkili isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Yangın görüntüleri ise yürek burktu. Peki Balıklı Rum Hastanesi hakkında ne biliyoruz? İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihçesi
04.08.2022 15:01 - Son Güncelleme: 04.08.2022 15:01
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.