Sınav hırsızı CHP'li İzel Zenginobuz'a sert tepki: "Gittiğin dershane hangisi?"





ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Uğur İnan Atmaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Atmaca paylaşımında, "İzel Zenginobuz, konuşmanda dedin ki; 'Benim girdiğim 2010'daki üniversite sınavında da benzer bir şey yaşamıştık. O zaman da bir dershane son anda ek ders koydu. Arkadaşlarım bana gelip, 'bizim dershane mantık ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor." Avukat olmana rağmen! Dünkü sorularımıza cevap veremedin, kendini savunamadın. Belki 'sus' dediler bilemiyorum" şeklinde yazdı.