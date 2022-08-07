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    • Güncel
    • 07.08.2022 18:40
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    • 07.08.2022 18:56
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak

    Son dakika haberleri... Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anlamlı bir ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan, Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulunacak. Erdoğan, Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

    Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek

    Ankara'da cemevlerine yönelik provokasyonun ardından bir ilk gerçekleşecek.

    ÖNEMLİ ZİYARET
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent'te saldırıya uğrayan cemevlerinden birini ziyaret edecek.

    Ziyaret Muharrem Ayı'nın onuncu gününde olacak.

        ALEVİ DEDELERİ VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞACAK
        Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı'nda Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

        BAKAN SOYLU DA KATILACAK
        İftara 80 Alevi Dedenin yansıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

        HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET
        Başkan Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Türbesi'ni de ziyaret etmesi gündemde.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak
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