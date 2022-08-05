Ankara'daki cemevi provokasyonunun detayları ortaya çıktı: Planladı, internetten araştırdı, saldırdı! "Bekle ecelin geliyor"

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne yapılan saldırıda Ahmet Ozan Karaca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'İbadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından tutuklanırken, irtibat kurduğu tespit edilen Çağdaş Can B., ile Baver G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İNTERNETTEN CEMEVLERİNİ ARAŞTIRMIŞ
Saldırının perde arkası araştırılırken, derinlemesine devam eden soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Babası ile birlikte İzmir'de emlakçılık yaptığı ortaya çıkan Ahmet Ozan Karaca'nın saldırı öncesinde Ankara'ya geldiği, Polatlı İlçesinde bir otel kiraladığı belirlendi.
Yakalandıktan sonra cep telefonunda yapılan incelemelerde ise ilginç bilgilere ulaşıldı. Telefonunda silah fotoğrafı olduğu tespit edilen Ahmet Ozan Karaca'nın internetten 'Ankara cemevleri nerede?', 'Hacı Bektaşi Veli Eskişehir, 'Hacı Bektaşi Veli Çeşme', 'Eskişehir Cemevi Bağlar' araması yaptığı belirlendi.
ÖNCELİĞİM ESKİŞEHİR'DE SALDIRI YAPMAKTI
Telefonunda ele geçirilen cemevleriyle ilgili arama kayıtlarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ahmet Ozan Karaca, "Öncelikle Eskişehir ilinde saldırı planladım, ancak cemevi bulamayınca Ankara iline geldim. Cep telefonumda ele geçirilen arama kayıtları buna ilişkindir" dedi.