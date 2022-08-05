Ankara'daki cemevi provokasyonunun detayları ortaya çıktı: Planladı, internetten araştırdı, saldırdı! "Bekle ecelin geliyor"

Sabah'ta yer alan habere göre, Zanlı ifadesinde "Baver G.'ye cemevlerine saldıracağımı söyledim bana anlattığım her şeyin paranoya olduğunu söyleyerek inanmadı.

'HAL VE HAREKETLERİ NORMAL DEĞİLDİ'

Baver G., sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde ise, "Ahmet'in hal ve hareketleri normal değildi. Anne ve babasının gerçek olmadığını, amcasının da kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Kendisine Hacı diye birisinin büyü yaptığını söyledi. Cemevlerine neden saldırdığını bilmiyorum. Son gördüğümde normal değildi, sentetik ilaç kullanıp kullanmadığını sordum. Parkta oturduğunu ve saldırıya uğradığına dair ses kayıtları attı. Aradığımda beni tehdit etti. 'Sen kendinde değilsin' dedim, Bana 'bekle ecelin geliyor' şeklinde mesajlar attı. Bu olayla ilgili bir alakam yok" dedi.