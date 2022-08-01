Ankara'daki cemevi provokasyonunda kirli ilişkiler ağı: Terör bağlantısı deşifre oldu

Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alınmıştı.
ALÇAKLA PLANLA SALDIRAN ZANLI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaylarla ilgili açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun.
ESKİ TÜRKİYE'NİN AYAK İZLERİ
Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının 2'ye yükseldi.
Gözaltının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Eski Türkiye' vurgusunda bulundu.
Bakan Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
Gözaltıların ardından ortaya çıkan bilgilier kirli ilişkiler ağını deşifre etti. Daha önce de benzer provokasyonlarda bulunan terör örgütlerinin saldırının içinde olduğu belirlendi.