Ankara'daki cemevi provokasyonunda kirli ilişkiler ağı: Terör bağlantısı deşifre oldu

Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alınmıştı.

ALÇAKLA PLANLA SALDIRAN ZANLI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaylarla ilgili açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun.