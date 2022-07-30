Ümit Özdağ'dan 'cemevi' provokasyonu! Emniyet ve bakanlıktan sert tepki: Sinsi ve alçakça bir tahrik

Henüz belirlenemeyen nedenle teker teker Cemevlerine giren A.O.K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı. Saldırı anı, Cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ÖZDAĞ YİNE BAŞROLDE

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı." diyerek bir provokasyona daha girişti.