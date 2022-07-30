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    • 31.07.2022 00:03
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    Ümit Özdağ'dan 'cemevi' provokasyonu! Emniyet ve bakanlıktan sert tepki: Sinsi ve alçakça bir tahrik

    Ankara'da Çankaya ve Mamak'taki 3 ayrı Cemevi'ne saldıran A.O.K., gözaltına alındı. Suriyeliler üzerinden ırkçılığın başını çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de 'cemevleri' üzerinde kirli provokasyona başladı. Özdağ paylaşımında, "1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi. Özdağ'ın açıklamalarına Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığından yanıt geldi ve olayın organize bir saldırı olmadığı ve tek kişi tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

    Ümit Özdağ’dan ’cemevi’ provokasyonu!

    Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde meydana geldi.

    Henüz belirlenemeyen nedenle teker teker Cemevlerine giren A.O.K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı. Saldırı anı, Cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    ÖZDAĞ YİNE BAŞROLDE

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı." diyerek bir provokasyona daha girişti.

    BAKAN YARDIMCISI SERT BOMBALADI

    Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Mübarek Muharrem'in başlangıç gününde esas bu yalan paylaşımın kendisi, sinsi ve alçakça bir tahrik ve provakasyondur" dedi.

        Ersoy paylaşımının devamında zanlının yakalandığını duyurarak, "Aynı kişi tarafından Çankaya'da bir,Mamak'ta iki cemevinde olaya sebebiyet verilmiş,zanlı Eskişehir'e giderken yakalanmış ve sorgusu devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA: TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

        Zanlının gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

        "30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaş' Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        BAKAN SOYLU DUYURDU

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çankaya'da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun." dedi.
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