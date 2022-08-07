CHP'li Mansur Yavaş'a tepki büyük! AŞTİ'nin içler acısı hali: Tavanı akıyor, havalandırmasından sular damlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki büyükşehir belediyelerinin işbilmezliklerinin ceremesini vatandaşlar çekiyor.
İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER
Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) içler acısı görüntüler kayıtlara geçti.
Otogarın tavanının aktığı, havalandırma ızgaralarından sular damladığı gözlemlendi.
İLK ETABI TAMAMLADIK DEMİŞTİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geride bıraktığımız Haziran ayında AŞTİ'nin yenilenme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği söylemiş ilk etabı tamamladıklarını aktarmıştı.
Yavaş'ın bu söylemleri ışığında tavanı akan, havalandırma ızgaralarından sular damlayan AŞTİ'nin son hali tepkileri de beraberinde getirdi.
İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER
Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) içler acısı görüntüler kayıtlara geçti.
Otogarın tavanının aktığı, havalandırma ızgaralarından sular damladığı gözlemlendi.
İLK ETABI TAMAMLADIK DEMİŞTİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geride bıraktığımız Haziran ayında AŞTİ'nin yenilenme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği söylemiş ilk etabı tamamladıklarını aktarmıştı.
Yavaş'ın bu söylemleri ışığında tavanı akan, havalandırma ızgaralarından sular damlayan AŞTİ'nin son hali tepkileri de beraberinde getirdi.