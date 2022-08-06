Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.08.2022 15:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2022 15:16
    ABONE OL

    PKK'dan hain plan! Zaho'da emri veren terörist tespit edildi

    Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Harekat bölgesinde bulunan üs bölgesine, 20 Temmuz'da PKK'lı teröristler tarafından roket saldırısı gerçekleştirildi. Zaho'da askerlerimize ateş açıldığı sırada bölgeye 4-5 kilometre mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldığı belirlendi. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. PKK'nın yaptığı katliamın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı şeklinde algı operasyonları gündeme gelirken hainliğin detayları ortaya çıktı. Eylem talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği ortaya çıktı.

    PKK’dan hain plan!

    Irak'ın Kuzeri'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Harekât bölgesinde bulunan bir üs bölgesine, 20 Temmuz'da teröristlerce roket ile saldırı gerçekleştirildi.

    Saldırıya güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 km mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda ateş açıldı. PKK terör örgütünün saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti 33 sivil de yaralandı.

    TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR
    PKK terör örgütü öldürdüğü Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştı.

    EYLEM TALİMATINI VEREN TERÖSİT TESPİT EDİLDİ
    Eylemin talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği ortaya çıktı.

    Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristler tarafından yapılan saldırılara verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

    BU TÜRKİYE'YE YÖNELİK İLK KARALAMA KAMPANYASI DEĞİL
    Yapılan hain plan Türkiye'ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor.

    Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, iki Irak'lı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

    Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı.

    PKK terör örgütü Irak Devleti Zaho/Parah köyünde piknik yapan Irak vatandaşlarını katlederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KPSS’de ön rapor tamam! 3 soru birebir, 10 soru benzer
    Haberler Güncel PKK'dan hain plan! Zaho'da emri veren terörist tespit edildi
        SON DAKİKA