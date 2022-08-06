Tahıl koridorunda gemiler bir bir yola çıkıyor! 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINA GÖRE 4 GEMİ DAHA UKRAYNA LİMANLARINDAN AYRILDI

Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı.

İstanbul'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü.