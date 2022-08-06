Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 07.08.2022 00:47
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    • 07.08.2022 00:47
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    Cemal Enginyurt - Latif Şimşek olayı ne? Stüdyo buz kesti, apar topar reklama gidildi: "Kesin yayını"

    "Cemal Enginyurt - Latif Şimşek olayı ne?" sorusu herkes tarafından araştırılır oldu. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında bir TV programında cereyan eden olay bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Enginyurt programda gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü. Gergin dakikaların yaşandığı programa apar topar ara verilirken Cemal Enginyurt'un korumalarının Latif Şimşek'i darp ettiği iddia edildi. İşte tüm detayları ile Cemal Enginyurt - Latif Şimşek olayı...

    Cemal Enginyurt - Latif Şimşek olayı ne?

    Türkiye, bir televizyon kanalının canlı yayınında yaşanan bu kavgayı konuşuyor...

    Olayın özne isimleri Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek...



    Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü.

    Gergin dakikaların yaşandığı programda diğer konuklar araya girmek zorunda kaldı.



    "KESİN YAYINI"
    Moderatörün 'kesin yayını' demesinin ardından önce tarafların mikrofonları susturuldu, ardından program apar topar reklama gitti.



        KORUMALARI DARP ETTİ
        Öte yandan Cemal enginyurt'un korumalarının Latif Şimşek'i darp ettiği de gelen bilgiler arasında.



        "ŞİDDETLE KINIYORUZ"
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından kanal yönetiminden de jet hızıyla bir açıklama geldi.

        Söz konusu açıklamada, "Gündeme Dair programında DP Milletvekili Cemal Enginyurt'un Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik şiddete uzanan eylemini tv100 yönetimi şiddetle kınar" ifadelerine yer verildi.



        "VANDALLIK"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

        Dağ paylaşımında "Canlı yayında DP Genel Başkan Yardımcısı'nın gerçekleştirdiği vandallığı kınıyorum. Bırakın siyaseti, insanlığa dair hiçbir emare taşıyamanlar toplum önüne çıkartılmamalı. Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
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