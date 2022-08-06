Cemal Enginyurt - Latif Şimşek olayı ne? Stüdyo buz kesti, apar topar reklama gidildi: "Kesin yayını"

Türkiye, bir televizyon kanalının canlı yayınında yaşanan bu kavgayı konuşuyor...
Olayın özne isimleri Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek...
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü.
Gergin dakikaların yaşandığı programda diğer konuklar araya girmek zorunda kaldı.
"KESİN YAYINI"
Moderatörün 'kesin yayını' demesinin ardından önce tarafların mikrofonları susturuldu, ardından program apar topar reklama gitti.