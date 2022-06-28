Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den boş vaatler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt

"Elektrikten de şikâyet ettiniz. Önce doğudan altı ilden başlayacağız sonra bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Güneş enerjisiyle elektrik elde edeceğiz. Elektrik üretecekler, çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak, artan elektriği satacak, oradan da kar elde edecek. Allah'ın güneşi parayla mı? Bunu yapacağız. Bunun sözünü Şanlıurfa'da, Van'da verdik. Burada da veriyorum. İzmir Büyükşehir de bu konuda adım attı."