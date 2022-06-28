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    • Güncel
    • 28.06.2022 18:19
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    • 28.06.2022 18:34
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den boş vaatler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son zamanlarda çiftçilere verdikleri sözleri dahi tutmadan yeni vaatlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Nebati paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün çiftçilere yönelik söylediği güneş paneli vaadini hatırlatarak "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." dedi.

    Bakan Nebati’den KK’ya tokat gibi yanıt

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son zamanlarda çiftçilere verdikleri sözleri dahi tutmadan yeni vaatlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

    İCRAATLERİMİZİN HIZINA YETİŞİP TAKİP ETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORSUNUZ


    Bakan Nebati paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün çiftçilere yönelik söylediği güneş paneli vaadini hatırlatarak "Anlaşılan bizim somut icraatlerimizin hızına yetişip takip etmekte güçlük çekiyorsunuz. Bugünkü konuşmanızda ileriye dönük vaat ettikleriniz, bizim zaten somut adımlar atarak çoktan başlatmış olduğumuz projeler." şeklinde konuştu.

        BAKANLIĞIN PAYLAŞIMINI HATIRLATTI
        Bakan Nebati ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Sayın Genel Başkan daha önce açıkladığımız projenin detayları için Bakanlığımızın paylaşımına göz atabilirsiniz." dedi.

        KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİYE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI


        Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadiyle insanları açıkça kandıran Kılıçdaroğlu şimdi de yüzü kızarmadan bedava elektrik vaadinde bulundu.

            Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün çiftçilerle yaptığı konuşmada çiftçiye yine bedava elektrik vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

            "Elektrikten de şikâyet ettiniz. Önce doğudan altı ilden başlayacağız sonra bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Güneş enerjisiyle elektrik elde edeceğiz. Elektrik üretecekler, çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak, artan elektriği satacak, oradan da kar elde edecek. Allah'ın güneşi parayla mı? Bunu yapacağız. Bunun sözünü Şanlıurfa'da, Van'da verdik. Burada da veriyorum. İzmir Büyükşehir de bu konuda adım attı."

            GÜNEŞ ENERJİSİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
            Hazine ve Maliye Bakanlığının geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği 'Güneş Enerjisi Sistemleri'nin (GES) kurulumu ile Tarımsal Sulamada Maliyet Avantajı' adlı projede önemli konular yer alıyor.

            Projenin detaylarında şunlar yer alıyor:

                Toplamda 1000 MW gücündeki Güneş Enerjisi Sistemleri'nin (GES) kurulumu ile, tarımsal sulamada maliyet avantajının sağlanması ve ülkemizin bu alandaki potansiyeli gözetilerek güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının artırılması hedeflenmektedir.

                Bu kapsamda, tarımsal sulamada GES için 1 yıl ödemesiz 8 yıl vadeli kredi desteği veya yüzde 50'ye kadar hibe desteği imkanları çiftçilerimizin kullanımına sunulacaktır.

                Ülkemizin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren tüm çiftçilerimiz, Tarımsal sulamada Güneş Enerji Sistemleri (GES) için sağlanan kredi veya hibe desteğinden faydalanabilecektir.
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                Bakan Nebati’den KK’ya tokat gibi yanıt
                Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den boş vaatler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
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