Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi

CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığını yaptığı Didim Belediyesi'nde skandal uygulamalardan biri de 23 Haziran Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılacak olan Didim Amfi Tiyatro yapım işi oldu. 3 ihale süreci usulsüzlükleri gözler önüne serdi.
İlk ihale, yaklaşık maliyet üzerinden açık ihale usulü yapıldı. 7 bin 253 metrekare brüt alanda betonarme inşaat, elektrik, mekanik tesisat ve peyzaj işlerinin tamamını içeren ve belediye tarafından hazırlanan ihale 29 Nisan 2021'de 14 milyon 363 bin 310 lira 80 kuruş bedelle yapıldı. Komisyon, gerekli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdi.
Didim Belediyesi, yasal bir gereklilik olarak ikinci ihalenin de açık ihale usulü anahtar teslim bedel üzerinden yapılması gerekirken kamu ihale kanununun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulünü tercih etti.