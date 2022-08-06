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    Başkan Erdoğan Soçi'de Rusya lideri Putin ile bir araya geldi!

    Başkan Erdoğan, dün Soçi’de Rusya lideri Putin’le bir araya geldi. İki lider, önemli mesajlar verdi. Putin Avrupa’ya şöyle seslendi: Rus gazını Türkiye üzerinden alan Avrupalı tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı.

    Dünyaya mesaj

    Dünyanın gözü, dün Soçi'ye kilitlendi. Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin, 20 gün aranın ardından tekrar bir araya geldi. Suriye'nin kuzeyine olası operasyon olmak üzere tahıl koridoru ve Ukrayna savaşı, iki liderin gündem maddeleriydi. Gazetecilerin karşısına çıkan Başkan Erdoğan ve Putin, dünyaya önemli mesajlar verdi. Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Putin, ürecin başlamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel katkısı sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Heyetlerimizin Türkiye'de yaptıkları görüşmeler de verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari alanlarda birçok konuyu ele aldılar. İnanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkisi çok farklı bir sayfayı da açacaktır" dedi.



    GÜNDEM ENERJİ VE SURİYE
    Sözlerine şöyle devam etti: Enerjide ve tahılda atılan adımlar, ulaşımla ilgili atılan adımlar Türkiye- Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması açısından çok önemli. Terörle mücadeledeki dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili atacağımız adımlarla inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili olarak da etraflıca görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum.



    ERDOĞAN SAYESİNDE MÜMKÜN OLDU
    Rusya lideri Putin, Türkiye'ye petrol, kömür ve doğalgazı sıkıntısız ihraç ettiklerini söyledi. "Türk Akım eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğalgaz sevk etmiyor Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı aktarıyor" dedi. Tahıl koridoruyla ilgili de şunları söyledi: Gelişmekte olan ülkeler, aldığımız kararları önemsiyor. Sürecin başlamasında Başkan Erdoğan'ın kişisel katkısı etkili oldu.



        SURİYE'DEKİ TERÖRLE ORTAK MÜCADELE
        Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride, "Tahıl koridorunda İstanbul mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkiler rol oynadı. Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma kararlılıkları teyit edildi. İki ülke gündeminde bulunan konularda işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması üzerinde mutabık kalındı" denildi.



        RUBLE ANLAŞMASI
        Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Erdoğan ve Putin'in, Rus doğalgazı ödemelerinin kısmen Ruble ile yapılması konusunda anlaştığını duyurdu.

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