Başkan Erdoğan Soçi'de Rusya lideri Putin ile bir araya geldi!





GÜNDEM ENERJİ VE SURİYE

Sözlerine şöyle devam etti: Enerjide ve tahılda atılan adımlar, ulaşımla ilgili atılan adımlar Türkiye- Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması açısından çok önemli. Terörle mücadeledeki dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili atacağımız adımlarla inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili olarak da etraflıca görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum.