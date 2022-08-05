Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki kritik görüşmesi dünya manşetlerinde: Ankara Moskova'nın umudu
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 gün içerisindeki ikinci görüşmesine kilitlenmiş durumda. Manşetlere taşınan kritik görüşme hakkında Washington Post, Ankara'nın Moskova'nın umudu haline geldiğini söylerken Kommersant 'Türkiye ve Rusya birbirine ayak uyduruyor' başlığını kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine "TC-TUR" uçağı ile saat 14.25'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.
Başkan Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Krasnador Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Prusov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye geldi.
Başkan Erdoğan'ın, günübirlik program kapsamında Rus Sanatoryum'da Putin ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.
DÜNYADA MANŞET
Karadeniz kıyısındaki buluşmayı dünya medyası ilk sayfasından veriyor. New York Times gazetesi, hem ortak hem de hasım olarak tanımladığı Erdoğan ile Putin'in Soçi'de bir araya geleceğini bildiriyor. Gazete, liderlerin üç haftadan az bir süre içerisinde ikinci kez yüz yüze buluştuğunu öne çıkarıyor.