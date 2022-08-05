Erdoğan ve Putin’in Soçi’deki kritik görüşmesi dünya manşetlerinde: Ankara Moskova’nın umudu

DÜNYADA MANŞET

Karadeniz kıyısındaki buluşmayı dünya medyası ilk sayfasından veriyor. New York Times gazetesi, hem ortak hem de hasım olarak tanımladığı Erdoğan ile Putin'in Soçi'de bir araya geleceğini bildiriyor. Gazete, liderlerin üç haftadan az bir süre içerisinde ikinci kez yüz yüze buluştuğunu öne çıkarıyor.