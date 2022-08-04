Soçi'de Türkiye - Rusya zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek, karara bağlanmamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum."

PUTIN: AVRUPA ERDOĞAN'A MİNNETTAR OLMALI

Zirveden önce açıklamalarda bulunan Putin, "Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı" dedi.

"Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatma konusunda başarılar elde edildi" diyen Putin açıklamasında şu ifadelere verdi:



"İkili işbirliğimizin kilit boyutlarını ele aldılar Türkiye'deki görüşmelerde. Birçok konu var görüşülmesi gereken. Ticaret hacmimiz arttır. Gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik projemiz var. Türk akımı hattının inşaatını tamamladık, önemli bir güzergah. Türk akımı düzenli şekilde, eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğal gaz sevk etmiyor. Türkiye'nin kendisinde petrol, kömür, doğal gaz herhangi bir sıkıntı çekmeden hepsini Türkiye'ye ihraç ediyoruz."

Putin, "Rus gıda ürünleri, Rus gübresi dünyaya açılmış oldu. Gelişmekte olan ülkeler için bu hassas bir mesele" dedi. Putin sözlerine şöyle devam etti;

"Gıda krizi yüzünden ciddi bir problemle karşı karşıya gelebilirler. Kişisel katkılarınız yüzünden mümkün oldu bunlar. Türkiye'de uzlaşılar sayesinde mutabakat metnini imzalama şansımız oldu. Suriye krizi başta olmak üzere Türkiye ve Rusya burada oradaki krizin düzelmesi için ciddi katkılar sağlıyor."