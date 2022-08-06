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    İşte CHP’nin eseri! Heykeli bıraktılar çukur açmaya başladılar

    AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi, tüm yolları asfaltladı. Ancak CHP’li Büyükşehir Belediyesi 6 ayda yollara sayısız kez çukur açtı! İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    İşte CHP’nin eseri

    CHP, vatandaşa hizmet değil çile getirdi! Skandal haber bu kez Tekirdağ'dan geldi. Ak Partili Süleymanpaşa Belediyesi, ilçedeki tüm sokakları asfaltladı, yepyeni bir hale getirdi. Ancak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün asfaltlanan yollarda defalarca kez kazı yapması tepki çekti. Yenilenen yolun CHP tarafından delik deşik hale gelmesine vatandaşlar da tepki gösterdi. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, büyükşehir yönetimine tepki gösterdi. "TESKİ yaptığımız yolun hemen arkasından kazıyor. Patlakları yarım yamalak bırakıyor. Bu pırıl pırıl sokakları 6 ayda ne hale çevirdiler. Bu ekiplerin bozmadığı, delmediği yer kalmadı. Günde 100'e yakın kazı yapılıyor. 210 bin kişinin hakkını yiyorsunuz" diyerek isyan etti!

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