İçişleri duyurdu: Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği 2 teröristin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"ABD YAKINDA KARAYILAN İÇİN DE TAZİYE YAYINLAYACAK"

Soylu şunları söyledi;

"Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, SARI TORBAYA GİRDİ. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın...