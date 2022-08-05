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    • Güncel
    • 05.08.2022 13:57
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    • 05.08.2022 14:12
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    İçişleri duyurdu: Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği 2 teröristin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Karayılan’ın talimat verdiği teröristler avlandı!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği 2 teröristin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "ABD YAKINDA KARAYILAN İÇİN DE TAZİYE YAYINLAYACAK"
    Soylu şunları söyledi;
    "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, SARI TORBAYA GİRDİ. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın...

    ŞEHİDİN KANI YER KALMADI
    Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..."

    EMRE DOKUMACI 2020'DE ŞEHİT OLMUŞTU
    Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı 2020 yılında Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

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    Haberler Güncel İçişleri duyurdu: Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi
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