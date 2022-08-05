İçişleri duyurdu: Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği 2 teröristin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"ABD YAKINDA KARAYILAN İÇİN DE TAZİYE YAYINLAYACAK"
Soylu şunları söyledi;
"Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, SARI TORBAYA GİRDİ. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın...
ŞEHİDİN KANI YER KALMADI
Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..."