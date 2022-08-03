PKK'da MİT infazı! Resmen birbirlerine girdiler! Duran Kalkan'dan infaz emri

MİT ve TSK'nın etkin operasyonları ve kritik isimlerin imhası PKK terör örgütü içerisinde büyük çaplı karmaşa ve iç hesaplaşmaya sebep oldu.
Örgüt; Haseke, Rakka, Deyrizor, Kamışlı, Menbiç, Yarubiye, Tabka ve Resülayn bölgelerinde 2 bini aşkın kişiyi MİT ajanı gerekçesi ile alıkoydu. Terör örgütü "Yemin Operasyonu" ismini verdiği süreçte 65 kişiyi öldürdü. Yakınları alıkonulan yüzlerce kişi örgüt merkezlerine giderek kaçırılan aile fertlerinin bırakılmasını istedi. PKK'nın kaçırdığı kişilerden 16'sının da bölgede görev yapan gazeteci olduğu öğrenildi.
Örgütün üst düzey isimlerine yönelik toplu infaz ve alıkoyma emri ise 28 Temmuz günü PKK elebaşı Duran Kalkan tarafından verildi. Kandil'in Şahin Cilo ve Mahmut Hıdro'dan da savunma istediği öğrenildi. PKK tarafından infaz edilenler arasında örgütün Suriye yapılanmasında görevli sözde istihbarat, askerî meclis ve yerel meclis görevlileri de bulunuyor.