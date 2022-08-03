PKK'da MİT infazı! Resmen birbirlerine girdiler! Duran Kalkan'dan infaz emri

ÖLÜLERİ FIRAT'A ATMIŞLAR

PKK Suriye yapılanmasının sözde Suriye sözcüsü Ferhad Şami, Türk istihbaratının bölgede çok güçlü bir ağ kurduğunu ve bu yapıyı çökertme amaçlı operasyon başlattıklarını açıkladı. Örgütün yayın organı, bu açıklamanın ardından bir dizi itiraf videosu yayınladı. Hasekeli Kürt aktivist Muhammed Huso, olayın bir boyutu ile bölge halkı için sindirme ve güç gösterisine, diğer taraftan örgüt içi hesaplaşma ve infaza dönüştüğünü anlattı.