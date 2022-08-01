MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe daha: Sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi

BİRÇOK EYLEME KATILDI

Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanmış, ardından serbest bırakılmış, 2013 yılında ise Muş kırsalından örgüte katılım yaptı. Erhan Arman, PKK'ya katıldıktan sonra yurtiçinde silahlı faaliyet yürüterek çok sayıda eyleme katıldı.

KOBANİ EYALET YÜRÜTMESİ ÜYESİYDİ

Yurtiçindeki silahlı faaliyetleri sonrasında Suriye'ye geçen, sonrasında Ayn El Arap'da örgüte eleman temini çalışmaları yürüten Erhan Arman, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. 2019 yılında Ayn El Arap Eyalet Yürütmesi 'ne yönetici olarak getirilen PKK'lı terörist, yöneticilik görevi kapsamında Ayn El Arap Eyaletinde özel olarak Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olarak görevlendirildi.