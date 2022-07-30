Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi nokta operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT, İstanbul Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 'Rüstem' kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla öldürdü.
SAKLANDIĞI EVDE ÖLDÜRÜLDÜ
PKK'nın 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Nüsret Tebiş'in, geçen aylarda Suriye'ye geçtiği belirlendi.
MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, terörist Nüsret Tebiş'i etkisiz hale getirdi.
AVRUPA'DAN KİRLİ DESTEK
Başarılı operasyonlarla terör örgütünün adeta nefesini kesen Türkiye uluslararası alanda destek görmek yerine engellerle karşılaşıyor. Birçok Avrupa ülkesi terör örgütü YPG/PKK'ya kucak açarak, siyasi büro açma ve rahatça propaganda faaliyeti yürütme konusunda kolaylık sağlıyor. NATO üyesi olmak için Türkiye'nin ayağına gelen İsveç gibi ülkelerde terör destekçileri engellenmeden yürüyüş ve eylem gerçekleştirebiliyor.