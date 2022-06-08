Necip Hablemitoğlu'na suikast düzenleyen time operasyon! Tetiği kim çekti? İşte gözaltı listesi... 1 numaralı sanık Levent Göktaş nerede?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hablemitoğlu'na yönelik suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen isimlere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
TETİĞİ KİMİN ÇEKTİĞİ NETLİK KAZANACAK
Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş da bulunuyor. Sabah'ın haberine göre eski özel kuvvetler mensuplarına yönelik operasyonun savcılık ve emniyetin istihbarat birimlerinin desteğiyle çok detaylı inceleme, alınan ifade ve analizleri sonrasında gerçekleştirdiği öğrenildi
Eylemin Galatasaray- Ankaragücü Türkiye Kupası 3. Tur Maç saatinde yapıldığı, şehrin sakin olması nedeniyle özellikle bu saatin seçildiği öğrenildi. Zanlıların gözaltına alınmasının ardından tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.
FETÖ'nün Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden ve örgütün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan kitabını yayınlayamadan 20 yıl önce Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Zafer Ergün tarafından yürütülen soruşturmada Bozkır, detaylı ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Suikast öncesi Hablemitoğlu'nu takip ettiği ortaya çıkan eski Özel Kuvvetler mensubu Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda İrfan Birkan, Birol Ercan, Aydın Köstem, Nizamettin Avşar ve Mehmet Narin gözaltına alınmıştı. Hem Nuri Gökhan Bozkır, hem de diğer şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından derinlemesine çalışma yapıldı.
İSTİHBARAT BİRİMLERİ DETAYLI ANALİZ YAPTI
Soruşturma kapsamında istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar ve analizler sonrasında Necip Hablemitoğlu'nun suikastının hazırlanması, gerçekleştirilmesinde aktif rol oynadığı iddia edilen isimler tek tek belirlendi. Soruşturma süresince alınan ifadeler kapsamda şüphelilerin yakalanması için Ankara polisi şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
SUİKAST, FETÖ'CÜLERİN YUVALANDIĞI BİRİMDEN
Zanlılar hakkında verilen gözaltı kararında suikastın Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde yuvalanan FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bağlantılı ve irtibatlı isimler tarafından planlandığı belirlendi.
Bu doğrultu da 2001 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş'ın aralarında olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.