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    • Güncel
    • 05.08.2022 12:28
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    • 05.08.2022 12:37
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi tekrar açtı

    İstanbul'un yaşadığı doğal afetlerde tatilde olan ve İstanbullulara hizmet sunmak yerine köstek olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yaptığıyla adeta 1 Nisan şakasına imza attı. İmamoğlu, Esenyurt'ta 1 Nisan'da açtığı Gülten Akın Kütüphanesi'ni 150 günde 150 proje kapsamında bugün tekrar açtı.

    İmamoğlu 4 ay arayla aynı kütüphaneyi açtı

    Her gün kaza yapan veya arızalanan İETT otobüsleri, İstanbul'un yaşadığı her doğal afette İstanbul'da olmak yerine tatilde olan Ekrem İmamoğlu'nun lüks araç ve kapısını açan korumanın kapısını açan koruma skandalından sonra bugün yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

    4 AY ARAYLA AYNI KÜTÜPHANEYİ AÇTI
    AK Parti döneminde yapımına başlanan projeleri sahiplenen ve verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi tekrar açtı.

    NİSAN AYINDA AÇILIŞ YAPMIŞTI
    1 Nisan 2022 tarihinde Kasımpaşa Peyami Safa, Esenyurt Gülten Akın ve Büyük İstanbul Otogarı'nda yer alan Evliya Çelebi kütüphanelerini hizmete açan İmamoğlu, bugün gerçekleştirdiği törenle Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden açtı.

    150 günde 150 proje töreni kapsamında Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden hizmete alan İmamoğlu'nun kütüphaneyi 4 ay önce açtığı görüntüler gündem oldu.

        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf ve şatafat' üzerinden giriştiği algı oyunu bir kez daha patladı.

        EKREM İMAMOĞLU'NUN LÜKS YEMEK KONVOYU
        Daha önce Yenikapı'ya İBB'ye bağlı araçları dizerek 'israfa son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için lük araçlardan oluşan konvoyuyla restorana gitti.

        İmamoğlu, konvoyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı.

        KAPISINI AÇANIN BİLE KAPISINI AÇANI VAR
        Öte yandan konvoyda İmamoğlu'nun kapısını açacak olan kişinin kapısının başka bir kişi tarafından açılması dikkat çekti.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
        Sosyal medya kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
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            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi tekrar açtı
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