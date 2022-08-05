CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi tekrar açtı

Her gün kaza yapan veya arızalanan İETT otobüsleri, İstanbul'un yaşadığı her doğal afette İstanbul'da olmak yerine tatilde olan Ekrem İmamoğlu'nun lüks araç ve kapısını açan korumanın kapısını açan koruma skandalından sonra bugün yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.