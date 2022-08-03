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    • Güncel
    • 03.08.2022 10:50
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    • 03.08.2022 11:27
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    Ekrem İmamoğlu'nun lüks yemek konvoyu! Kapısını açanın bile kapısını açanı var...

    Göreve geldiği ilk zamanlarda israf ve şatafat eleştirisi yaparak Yenikapı'da 'araç' şovu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için lüks araç konvoyuyla restorana gitti. İmamoğlu'nun kapısını açan kişiye başka bir kişinin kapı açması ise dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu'nun lüks tutkusu sosyal medyada da eleştirildi.

    takvim.com.tr
    Kapısını açanın bile kapısını açanı var

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf ve şatafat' üzerinden giriştiği algı oyunu bir kez daha patladı.

    EKREM İMAMOĞLU'NUN LÜKS YEMEK KONVOYU
    Daha önce Yenikapı'ya İBB'ye bağlı araçları dizerek 'israfa son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için lük araçlardan oluşan konvoyuyla restorana gitti.

    İmamoğlu, konvoyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı.

    KAPISINI AÇANIN BİLE KAPISINI AÇANI VAR
    Öte yandan konvoyda İmamoğlu'nun kapısını açacak olan kişinin kapısının başka bir kişi tarafından açılması dikkat çekti.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
    Sosyal medya kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
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