Ekrem İmamoğlu'nun lüks yemek konvoyu! Kapısını açanın bile kapısını açanı var...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf ve şatafat' üzerinden giriştiği algı oyunu bir kez daha patladı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN LÜKS YEMEK KONVOYU

Daha önce Yenikapı'ya İBB'ye bağlı araçları dizerek 'israfa son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için lük araçlardan oluşan konvoyuyla restorana gitti.