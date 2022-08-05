CHP'li belediye yolları köstebek yuvasına çevirdi! Sokaklara tek tek işaret bırakılıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni yapılan sokakların TESKİ tarafından tek tek kazılması CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Partili Belediye Başkanını bir kez daha karşı karşıya getirdi.
'TESKİ'NİN SU PATLAĞI KAZISIDIR'
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bir alt birimi olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında AK Partili Süleymanapaşa Belediyesinin ilçede yaptığı asfaltlama çalışmaları, iki belediye başkanını bir keza daha karşı karşıya getirdi.
Daha önce aynı durumdan yakınan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, defalarca sokağa inerek kazılıp olduğu gibi bırakılan sokakların başında TESKİ kurumunu eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Şikayetlerin artması üzerine bir kez daha sokağa inen Yüksel, kazılan alanları tek tek gezerek TESKİ'nin kentteki çalışmalarını eleştirerek, TESKİ'yi bu şehre ihanet etmekle suçladı. Ayrıca TESKİ'nin kazı yaptığı alanlar kapatılarak 'TESKİ'nin su patlağı kazısıdır' kapatılan alanların üzerine yazısı yazıldı.
ŞEHRE İHANETİN AĞABABASINI YAPIYORSUNUZ
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel açıklama yaptı.
Yüksel şunları dile getirdi: Yavuz Mahallesindeyiz. Biz buradaki sokak bakımlarının yüzde 90'ınını tamamladık. Ama gelin görün ki TESKİ dediğimiz kurum Biz yaptığımız yolun hemen arkasından kazıyor, bırakıyor. Patlakları yarım yamalak bırakıyor. TESKİ bu şehre ihanet ediyor demiştim.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızda TESKİ bu şehre hizmet ediyor demişti. 8 yılda bizden 1 buçuk milyarlık yatırım yaptığını söyleyen bir TESKİ var. 1 buçuk milyar borcu olduğunu söyleyen bir TESKİ var. 8 yılda Tekirdağ'dan topladığı paraları açıklayamayan bir TESKİ var. Bu yapılan yollar neden bu kadar çabuk bozuluyor
Biz geçen yıl burayı hepsini yeniledik. Aynı yeri 5-6 defa kazarak başkalarını zengin ediyorlar. Siz bu şehre ihanetin ağababasını yapıyorsunuz. Neden Süleymanpaşa Belediyesinin parasını vermiyorsunuz. Neden parayı müteahhitlere veriyorsunuz.