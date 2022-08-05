CHP'li belediye yolları köstebek yuvasına çevirdi! Sokaklara tek tek işaret bırakılıyor

ŞEHRE İHANETİN AĞABABASINI YAPIYORSUNUZ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel açıklama yaptı.

Yüksel şunları dile getirdi: Yavuz Mahallesindeyiz. Biz buradaki sokak bakımlarının yüzde 90'ınını tamamladık. Ama gelin görün ki TESKİ dediğimiz kurum Biz yaptığımız yolun hemen arkasından kazıyor, bırakıyor. Patlakları yarım yamalak bırakıyor. TESKİ bu şehre ihanet ediyor demiştim.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızda TESKİ bu şehre hizmet ediyor demişti. 8 yılda bizden 1 buçuk milyarlık yatırım yaptığını söyleyen bir TESKİ var. 1 buçuk milyar borcu olduğunu söyleyen bir TESKİ var. 8 yılda Tekirdağ'dan topladığı paraları açıklayamayan bir TESKİ var. Bu yapılan yollar neden bu kadar çabuk bozuluyor

Biz geçen yıl burayı hepsini yeniledik. Aynı yeri 5-6 defa kazarak başkalarını zengin ediyorlar. Siz bu şehre ihanetin ağababasını yapıyorsunuz. Neden Süleymanpaşa Belediyesinin parasını vermiyorsunuz. Neden parayı müteahhitlere veriyorsunuz.