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  • 07.09.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 13:15

'nun Yenikapı'daki şovu bitti, araçlar yeniden göreve başladı

Başkanı , "gereksiz " diyerek tamamına yakınını hizmet araçlarının, minibüs, kamyon ve kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektirmişti. İmamoğlu'nun israf dediği araçlar bugün tekar göreve başladı, İmamoğlu'nun şovu ise elinde patladı.

Şov bitti araçlar yeniden göreve başladı

, yerel seçimler öncesi İstanbul Belediyesi'nde çok fazla gereksiz lüks olduğunu iddia ederek seçilmesi durumunda bunları Yenikapı'da sergileyeceğini söylemişti.

Ancak İmamoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı. İddia ettiği gibi lüks makam araçları bulamayan İmamoğlu, Yenikapı'yı doldurmak için çoğunluğunu hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektirdi.

Vatandaşlardan ve medyadan gelen tepkiler üzerine İmamoğlu, şovunu sona erdirmek zorunda kaldı. Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları ise bugün tekrar göreve başladı.



MADEM İSRAF ARAÇLARI GERİ VER
Yenikapı'da araçları "israf" diye sergileyen İmamoğlu'na vatandaşlar "Madem israf, hemen geri ver, yenisini alma" diye rest çekmişti. İmamoğlu israf diye sergilediği araçlardan vazgeçemedi. Araçları tekrar kullanmak zorunda kalan İmamoğlu'nun şovu elinde patladı.

İTİRAF GİBİ SÖZLER
CHP eski Milletvekili , Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da şov amaçlı sergilediği araçların hizmette kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Yarkadaş'ın konuk olduğu TV programında yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamaları şöyle: Araçlar ayıklanacaktı. Hizmet sözleşmesi bitenler gönderilecek, diğerleri kullanılmaya devam edecekti ama Twitter'daki iki hesap görüntüleri paylaştı ve gündem oldu.

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