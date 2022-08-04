YAŞ kararları atama ve terfi listesi açıklandı mı? Görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler isim isim TAM LİSTE! YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçlar!

YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçlar neler? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Peki, YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçları neler? YAŞ kararları atama ve terfi listesi açıklandı mı? Görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler kimler? İşte detaylar!
YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ!
2022 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda alınan terfiler, atamalar ve diğer kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna duyuruldu.
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?
Yüksek Askeri Şura sonrası beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin bir sene uzatıldığını bildirdi.
Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.