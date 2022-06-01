CHP-HDP ilişkisini eleştiren Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı! "CHP demokrasisine hoş geldiniz!"

Arvas şunları söyledi:

"Jahrein'in yıllardır (daha dün bile) AK Parti'ye eleştiriden de öte sürekli saldırmasına rağmen hesabının kapatılması talebimiz olmadı. Ancak CHP-HDP ilişkisi ve fonlanan CHP'li trollerin ifşalanması sonrası hesabı askıya alındı. CHP istedi Twitter'da çalışan HDP'liler uyguladı.

'İktidar olursak karşımızda duran medyaya ertesi gün el koyacağız' diyen, sürekli basın kuruluşlarını ve gazetecileri tehdit eden CHP'nin kendi tabanlarına gerçek yüzlerini ifşa eden kişilere karşı sessiz kalmasını mı bekliyordunuz?

İlk kez fark edenler; CHP demokrasisine hoşgeldiniz :) Kendilerinin söyledikleri her türlü hakaret ve tehdit ifade özgürlüğünün içinde. Ama eleştirilere karşı 0 tahammül. CHP'ye yetişen Twitter'ı da bu vesileyle bir kez daha tanımış olduk. Sıkıştıkları zaman yetiş ya Twitter!"

"ELİM KIRILSAYDI DA İMAMOĞLU'NA OY VERMESEYDİM" DEMİŞTİ

Jahrein geçtiğimiz haftalarda sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "Ekrem İmamoğlu'nun son açıklamaları" başlıklı sohbet odasına katılmış ve

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" şeklindeki açıklamasını eleştirmişti.





Sonuç; "Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp 'Vız gelir, tırıs gider' diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir defa oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit" dedi. Ahmet Sonuç'un İmamoğlu'nu gömdüğü açıklamalar şöyle:

"ELLERİM KIRILSAYDI DA VERMESEYDİM"

"Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. (…) Sen beni çöpe attın tamamen. Beni devamlı çiğneyip çiğneyip tükürüyorsun. Benden oy moy yok. Bu kadar basit. Kimse beni çiğneyip tüküremez."







"TUVALET TERLİĞİ DE GELSE OYU BASACAĞIZ"

Ahmet Sonuç, şunları söyledi:

"Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok."