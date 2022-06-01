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    • Güncel
    • 01.06.2022 12:13
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    • 01.06.2022 12:34
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    CHP-HDP ilişkisini eleştiren Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı! "CHP demokrasisine hoş geldiniz!"

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen ancak son dönemde başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını eleştiren 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı. Jahrein'in CHP-HPD ilişkisini ifşa etmeye ve eleştrimeye başladıktan sonra hesabının spam saldırıları sonrası kapatılması dikkat çekerken durum sosyal medyada da tepki çekti. Sosyal medyada, "CHP demokrasisine hoşgeldiniz. Kendilerinin söyledikleri her türlü hakaret ve tehdit ifade özgürlüğünün içinde. Ama eleştirilere karşı 0 tahammül." eleştirileri yapıldı.

    takvim.com.tr
    Jahrein’in fişini çektiler

    Cumhuriyet Halk Partisine yakınlığıyla bilinen Twitch yayıncısı 'Jahrein' lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç CHP'yi eleştirince yandı.

    Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyede çektiği ihale kıyaklarını ve ballı atamalarını eleştiren Jahrein son olarak CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını eleştirdi. 'Jahrein' İBB'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'a konser vermesine tepki gösterdi.

    PKK VE ÖCALAN'A MEZE ETTİNİZ
    Jahrein, "Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun" diyen Jahrein, "Dağda farelere ya da İsveç'te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadının Harbiye Açık Hava'da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye yüklendi.

    CHP YANDAŞLARI SPAM SALDIRI BAŞLATINCA HESABI KAPANDI
    İmamoğlu'na yönelik eleştirileri sonrası CHP'ye yakın isimler Jahrein'e yüklendi. 'Jahrein'in Twitter hesabı CHP'li isimlerin spam saldırısı nedeniyle askıya alındı.

    "CHP DEMOKRASİSİNE HOŞ GELDİNİZ"
    CHP'yi eleştirmesi sonrası adeta sesi kesilen Jahrein'e yönelik AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Arvas, uzun süredir AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan birinin CHP'yi eleştirmeye başlayınca Twitter'dan dahi silindiğini belirterek, "CHP demokrasisine hoşgeldiniz" dedi.

        Arvas şunları söyledi:

        "Jahrein'in yıllardır (daha dün bile) AK Parti'ye eleştiriden de öte sürekli saldırmasına rağmen hesabının kapatılması talebimiz olmadı. Ancak CHP-HDP ilişkisi ve fonlanan CHP'li trollerin ifşalanması sonrası hesabı askıya alındı. CHP istedi Twitter'da çalışan HDP'liler uyguladı.

        'İktidar olursak karşımızda duran medyaya ertesi gün el koyacağız' diyen, sürekli basın kuruluşlarını ve gazetecileri tehdit eden CHP'nin kendi tabanlarına gerçek yüzlerini ifşa eden kişilere karşı sessiz kalmasını mı bekliyordunuz?

        İlk kez fark edenler; CHP demokrasisine hoşgeldiniz :) Kendilerinin söyledikleri her türlü hakaret ve tehdit ifade özgürlüğünün içinde. Ama eleştirilere karşı 0 tahammül. CHP'ye yetişen Twitter'ı da bu vesileyle bir kez daha tanımış olduk. Sıkıştıkları zaman yetiş ya Twitter!"

        "ELİM KIRILSAYDI DA İMAMOĞLU'NA OY VERMESEYDİM" DEMİŞTİ
        Jahrein geçtiğimiz haftalarda sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "Ekrem İmamoğlu'nun son açıklamaları" başlıklı sohbet odasına katılmış ve
        İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" şeklindeki açıklamasını eleştirmişti.



        Sonuç; "Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp 'Vız gelir, tırıs gider' diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir defa oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit" dedi. Ahmet Sonuç'un İmamoğlu'nu gömdüğü açıklamalar şöyle:

        "ELLERİM KIRILSAYDI DA VERMESEYDİM"
        "Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. (…) Sen beni çöpe attın tamamen. Beni devamlı çiğneyip çiğneyip tükürüyorsun. Benden oy moy yok. Bu kadar basit. Kimse beni çiğneyip tüküremez."



        "TUVALET TERLİĞİ DE GELSE OYU BASACAĞIZ"
        Ahmet Sonuç, şunları söyledi:
        "Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok."
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        Haberler Güncel CHP-HDP ilişkisini eleştiren Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı! "CHP demokrasisine hoş geldiniz!"
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