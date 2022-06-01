CHP-HDP ilişkisini eleştiren Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı! "CHP demokrasisine hoş geldiniz!"

Cumhuriyet Halk Partisine yakınlığıyla bilinen Twitch yayıncısı 'Jahrein' lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç CHP'yi eleştirince yandı.
Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyede çektiği ihale kıyaklarını ve ballı atamalarını eleştiren Jahrein son olarak CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını eleştirdi. 'Jahrein' İBB'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'a konser vermesine tepki gösterdi.
PKK VE ÖCALAN'A MEZE ETTİNİZ
Jahrein, "Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun" diyen Jahrein, "Dağda farelere ya da İsveç'te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadının Harbiye Açık Hava'da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye yüklendi.
"CHP DEMOKRASİSİNE HOŞ GELDİNİZ"
CHP'yi eleştirmesi sonrası adeta sesi kesilen Jahrein'e yönelik AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Arvas, uzun süredir AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan birinin CHP'yi eleştirmeye başlayınca Twitter'dan dahi silindiğini belirterek, "CHP demokrasisine hoşgeldiniz" dedi.