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    • 19.03.2022 21:51
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    Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağını deşifre eden Jahrein yediği linç sonrası patladı! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kavgası artık açığa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini kendisine yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç üzerinden yaptı. Sonuç, Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarına peşkeş çektiği akçeli ihale işlerini sosyal medyadan deşifre etti. Yaşananlar Jahrein'in CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belgeleri açıkladığı söylemlerini gündeme getirirken flaş bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafından linçe uğrayan ve ağır eleştirilen Ahmet Sonuç yeni bir açıklama daha yaptı. İddialarının arkasında duran Jahrein, linç kampanyasına tepki gösterirken, "Ayıbı yapan İmamoğlu değil, bunları dile getiren ben miyim?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Jahrein patladı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kavgası artık açığa çıktı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde 'aday olacağım' sinyali vererek belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

    JAHREİN ÜZERİNDE EKREM İMAMOĞLU'NU SIKIŞTIRDI
    Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini kendisine yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç üzerinden yaptı.

    Sonuç, Ekrem İmamoğlu'nun ahbap, çavuş ilişkisiyle Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimli yandaşlarına peşkeş çektiği akçeli ihale işlerini sosyal medyadan deşifre etti. Mansur Yavaşı'da inceleyeceğini duyurarak gözdağı verdi.

    Jahrein'in CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'dan aldığı talimatla belgeleri ifşa ettiği söylemlerini ortaya çıkarırken takvim.com.tr'nin meseleyi haberleştirmesi gündemi belirledi.

    YEDİĞİ LİNÇ SONRASI PATLADI
    Yaşananlar sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafında linçe uğrayan ve ağır eleştirilere maruz kalan Ahmet Sonuç yeni bir açıklama daha yaptı.

    İddialarının arkasında duran Jahrein, linç kampanyasına tepki gösterirken, "Ayıbı yapan İmamoğlu değil, bunları dile getiren ben miyim?" ifadelerini kullandı.

    Jahrein Ahmet Sonuç şunları söyledi:

    "İmamoğlu'nun şirketinde yöneticilik yapan adam İBB'de 4 farklı pozisyonda yönetim kurulunda. Birisinde başkan bir vakfın başında 2 spor kulübünden birinin kasasını tutuyor. Resmi belge koymuşum oraya. Bu adam İmamoğlu'nun şirketlerinde yönetim kurulu üyesi. Bir tanesinde geçici yönetim kurulu başkanlığı bile yapmış.

        'LİYAKAT İÇİN GELİYORUM' DEDİ YAPILANA BAKIN
        Gitmiş sol kolunu bir yere sağ kolunu da başka bir yere koymuş. Yani ben bunu sormayacak mıyım. Yani bu adam çıktı 'ben liyakat için geliyorum. Ahbap çavuş ilişkisi olmayacak' dedi. Yani ayıbı yapan İmamaoğlu değil bunları dile getiren benim? Harbiden mi ya! Bunları dediğim için ruh emici oluyorum. Savcı Sayan oluyorum Kanya West gibi hafayı yemiş mi oluyorum? Sizsiniz oğlum kafayı yemiş. Terbiyesizliğin de bir limit var. Alçak adamlara bak ya! Böyle bir şey olabilir mi ya. Sizsiniz kafayı yiyen. Ben bu konuda linç yediğim için dedim ki ülkeyi terk edeceğim AK Parti'ye basıp gidecem. Çünkü bu konuda linç yiyorum. Bu ülkenin düzelmesini istediğini iddia eden insanlar beni linçlerse umudum biter.

        O zaman neredeydin Soykan efendi Mert Günhan neredeydin. Ben bunları ifşalarken "İmamoğlu sen ne yapıyorsun" diye bir tane tweet attın mı? Hayatında kaç kere karakola gidip ifade verdin. Ben burada 2 yıldır karakollarda sürünüyorum. Adliye köşelerinde sürünüyorum. Bir kere arayıp Ahmet nasılsın sağol be abi yaptıkların için dedin mi"

        KILIÇDAROĞLU'NU YAYINA ÇIKARMIŞTI
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Twicth kanalında ağırlayan Jahrein, HaberTürk'te katıldığı Fatih Altaylı'nın programında milletvekili olmak istediğini açıklamıştı.

        JAHREİN NE AÇIKLAMIŞTI?
        Jahrein geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akçeli işlerini deşifre etti.

        CHP'li İBB'nin 21 milyon TL'lik bir ihaleyi İSBAK'a devrettiği, İSBAK'ın da bu ihaleyi 15 milyon TL'ye başka bir şirkete devrettiğine dikkat çeken Ahmet Sonuç (Jahrein) Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine dikkati çekti. Jahrein, bu iki ismin Ekrem İmamoğlu'nun yakını olduğunu söyleyerek "'Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek' söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

        Jahrein'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımları şu şekildeydi:
        Sevgili dedem. İyi diyorsun, güzel diyorsun da... Benim gibi ekap dolaşabilen, biraz internet bilen insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Ben mesela İBB ile ilgili birkaç TESADÜFle karşılaştım. Twitselimi okuyarak bana dönüş yaparsanız sevinirim

            2021/721158 numaralı yaklaşık 21 milyon ₺ değerindeki ihaleyi İSBAK'a devrediyor

            İSBAK da hiçbir şey yapmadan aynı ihaleyi başka bir şirkete veriyor. Yaklaşık 15 milyon ₺'ye

            Yetmiyor. Aynı şirkete aynı gün 07.01.22 tarihinde 10.5 milyon ₺'lik başka bir iş daha alıyor.

            Şimdi size yeni bir karakter unlockluyorum izninizle: Melih Geçek. Kendisi geçen ifşaladığım AKP'li abi gibi. On parmağında on marifet. İmamoğlu'nun komşusu olduğu söyleniyor. O konuda bilgim yok. Fakat kendisi İSBAK GM danışmanı, Fokus Bil. LTD GM'si ve (geliyor....)

            Bu iki dev ihaleyi alan MAF Bilişim'in komşusu! Allah allah yav..

            Burada da bitmiyor. Yeni bir karakter daha unlockluyorum: Tuncay Yılmaz!

                İmamoğlu İnşaat ve yine İmamoğlu'na ait SSB Gayrimenkul'de görevli, yönetim kurulu üyesi, geçici başkan ne ararsan var. Batı İstanbul VK, İBB SK ve B.düzü Voleybol Kasası bu adamda. 10 parmak 20 marifet!

                "Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek" söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor. Ben kimseyi itham etmiyorum. Sadece merak ediyorum: sizce de bu kadar tesaadüf biraz fazla değil mi?

                Bu bilgileri nereden aldın diyenler var. Beni besleyen birileri varmış. Arkadaşlar birinci kaynağım google. Sonra ekap. Sonra i̇to.org.tr geliyor. Bazen twitter. Bazen youtube. Vallahi bak. Siz de deneyin. Otantike etmek isteyenler için tüm bilgiler halka açık mevcut!

                Hakettiğiniz gibi yönetiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Siz koyunsunuz. Güden çok olur. 2 kadın şoför tutar, köşede çay dağıtıp içinizi ısıtır, bir de twit atan kızla foto çekilse tavsınız. Ah bir de Dark izlese. Hahahahahaha

                Arkadaşlar "kim bu jaho, şişko, ergen irisi" vs. yazarak benim yazdıklarımı yalanlayamıyorsunuz. Belgeler resmi belgelerdir. Otantikasyonunu kendiniz yapabilirsiniz. Hadi ihaleleri geçtik. İmamoğlu neden kendi şirket yöneticisini ibb'nin 4 farklı kurumunda yk'a sokuyor? Cevap verin

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                Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağını deşifre eden Jahrein yediği linç sonrası patladı! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."
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