Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağını deşifre eden Jahrein yediği linç sonrası patladı! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."

İSBAK da hiçbir şey yapmadan aynı ihaleyi başka bir şirkete veriyor. Yaklaşık 15 milyon ₺'ye

Yetmiyor. Aynı şirkete aynı gün 07.01.22 tarihinde 10.5 milyon ₺'lik başka bir iş daha alıyor.

Şimdi size yeni bir karakter unlockluyorum izninizle: Melih Geçek. Kendisi geçen ifşaladığım AKP'li abi gibi. On parmağında on marifet. İmamoğlu'nun komşusu olduğu söyleniyor. O konuda bilgim yok. Fakat kendisi İSBAK GM danışmanı, Fokus Bil. LTD GM'si ve (geliyor....)