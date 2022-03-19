Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağını deşifre eden Jahrein yediği linç sonrası patladı! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."

JAHREİN NE AÇIKLAMIŞTI?

Jahrein geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akçeli işlerini deşifre etti.

CHP'li İBB'nin 21 milyon TL'lik bir ihaleyi İSBAK'a devrettiği, İSBAK'ın da bu ihaleyi 15 milyon TL'ye başka bir şirkete devrettiğine dikkat çeken Ahmet Sonuç (Jahrein) Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine dikkati çekti. Jahrein, bu iki ismin Ekrem İmamoğlu'nun yakını olduğunu söyleyerek "'Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek' söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Jahrein'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımları şu şekildeydi:

Sevgili dedem. İyi diyorsun, güzel diyorsun da... Benim gibi ekap dolaşabilen, biraz internet bilen insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Ben mesela İBB ile ilgili birkaç TESADÜFle karşılaştım. Twitselimi okuyarak bana dönüş yaparsanız sevinirim