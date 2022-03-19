Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağını deşifre eden Jahrein yediği linç sonrası patladı! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kavgası artık açığa çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde 'aday olacağım' sinyali vererek belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı.
JAHREİN ÜZERİNDE EKREM İMAMOĞLU'NU SIKIŞTIRDI
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini kendisine yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç üzerinden yaptı.
Sonuç, Ekrem İmamoğlu'nun ahbap, çavuş ilişkisiyle Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimli yandaşlarına peşkeş çektiği akçeli ihale işlerini sosyal medyadan deşifre etti. Mansur Yavaşı'da inceleyeceğini duyurarak gözdağı verdi.
Jahrein'in CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'dan aldığı talimatla belgeleri ifşa ettiği söylemlerini ortaya çıkarırken takvim.com.tr'nin meseleyi haberleştirmesi gündemi belirledi.
YEDİĞİ LİNÇ SONRASI PATLADI
Yaşananlar sonrası Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafında linçe uğrayan ve ağır eleştirilere maruz kalan Ahmet Sonuç yeni bir açıklama daha yaptı.
İddialarının arkasında duran Jahrein, linç kampanyasına tepki gösterirken, "Ayıbı yapan İmamoğlu değil, bunları dile getiren ben miyim?" ifadelerini kullandı.
Jahrein Ahmet Sonuç şunları söyledi:
"İmamoğlu'nun şirketinde yöneticilik yapan adam İBB'de 4 farklı pozisyonda yönetim kurulunda. Birisinde başkan bir vakfın başında 2 spor kulübünden birinin kasasını tutuyor. Resmi belge koymuşum oraya. Bu adam İmamoğlu'nun şirketlerinde yönetim kurulu üyesi. Bir tanesinde geçici yönetim kurulu başkanlığı bile yapmış.