İmamoğlu'nun 'atık su tünelleri yapıyoruz' iddiasına kendi yönettiği İSKİ'den yalanlama! Tek icraatları AK Parti projelerine çökmek...



Fotoğrafta: 2018 faaliyet raporu



2018 YILINDAN 2021 YILINA KADAR 201 KİLOMETRE

AK Parti döneminde hazırlanan 2018 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda Atık Su Tünel Uzunluğu 201 kilometre olarak resmi belgelere işlenirken, 2019 yılında CHP döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu yine 201 kilometre olarak kayıt altına alındı.







Fotoğrafta: 2019 faaliyet raporu



2020 yılında yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu 201 kilometre olduğu belirtildi.







Fotoğrafta: 2020 faaliyet raporu

ATIK SU TÜNEL UZUNLUĞU AK PARTİ'NİN YAPTIĞI KADAR

AK Parti döneminde yapımına başlanan Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu çalışmalarının açılışlarının yapıldığı ancak tünel çalışmalarının yapılmadığı resmi belgelere işlenirken yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda İBB Başkanının 'Yeni atıksu tünelleri yapıyoruz' iddialarının da geçersiz olduğu görüldü.