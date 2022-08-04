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    • Güncel
    • 04.08.2022 18:15
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    • 04.08.2022 18:29
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    İmamoğlu'nun 'atık su tünelleri yapıyoruz' iddiasına kendi yönettiği İSKİ'den yalanlama! Tek icraatları AK Parti projelerine çökmek...

    Hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini seçen, 'engelleniyoruz' söylemine sığınarak İstanbul'a 1000 kayıp gün yaşatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘Yeni Atık Su Tünelleri inşa ediyoruz’ açıklamasına kendi yönettiği İSKİ'den yalanlama geldi. İSKİ’nin Faaliyet Raporu’nda yeni atık su tünellerinin yapılmadığı 2018 yılında AK Parti döneminde bitirilen ve hizmete alınan tünel uzunluğunun 2021 yılına kadar aynı olduğu resmi belgelere işlendi. İmamoğlu'nun her fırsatta dile getirdiği yeni atık su tünelleri yapıldığı iddiasının aksine, atık su tünel uzunluğunun 3 yılda hiç artmadığı İSKİ faaliyet raporlarında ortaya çıktı.

    İmamoğlu ’yapıyoruz’ dedi, İSKİ yalanladı!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) '150 günde 150 proje' adı altında AK Parti döneminde İstanbul'a kazandırılan projelerin açılışlarını yapmaya başladı.

    Açılışı yapılan ve yapılması planlanan tüm projelerin AK Parti döneminde şehre kazandırıldığının, yeni yönetimin ise projelerde imzası olmadığı, başlangıç zamanında projelere mecliste 'Hayır' oyu verdiklerinin ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Yeni atık su tünelleri yapıyoruz' iddiasında bulundu.



    FAALİYET RAPORU İMAMOĞLU'NU YALANLADI!
    Ancak İBB Başkanının iddialarını İBB kamu iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hazırlanan Faaliyet Raporu'yla yalanladı.

    AK PARTİ DÖNEMİNDEKİYLE AYNI...
    İSKİ'nin en son hazırladığı ve meclisin onayına sunduğu 2021 yıllarına ait hazırlanan Faaliyet Raporu'nda Atık Su Tünel Uzunluğunda herhangi bir değişimin olmadığı, AK Parti dönemindekiyle aynı olduğu görüldü.


    Fotoğrafta: 2018 faaliyet raporu

    2018 YILINDAN 2021 YILINA KADAR 201 KİLOMETRE
    AK Parti döneminde hazırlanan 2018 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda Atık Su Tünel Uzunluğu 201 kilometre olarak resmi belgelere işlenirken, 2019 yılında CHP döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu yine 201 kilometre olarak kayıt altına alındı.



    Fotoğrafta: 2019 faaliyet raporu

    2020 yılında yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu 201 kilometre olduğu belirtildi.



    Fotoğrafta: 2020 faaliyet raporu

    ATIK SU TÜNEL UZUNLUĞU AK PARTİ'NİN YAPTIĞI KADAR
    AK Parti döneminde yapımına başlanan Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu çalışmalarının açılışlarının yapıldığı ancak tünel çalışmalarının yapılmadığı resmi belgelere işlenirken yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda İBB Başkanının 'Yeni atıksu tünelleri yapıyoruz' iddialarının da geçersiz olduğu görüldü.


        Fotoğrafta: 2021 faaliyet raporu

        2021 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda da Atık Su Tünel Uzunluğu AK Parti döneminde tamamlandığı kadar olduğu 201 kilometrenin haricinde yeni bir atık su tüneli inşa edilmediği gözler önüne serildi.



        İSTANBUL'UN KAYIP BİN GÜNÜ
        İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarının bizzat kendisi tarafından yönetilen İSKİ'nin resmi belgeleriyle yalanlamasına değinerek, "İstanbul'un kayıp 1000 günü" ifadelerine yer verdi.
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        İmamoğlu ’yapıyoruz’ dedi, İSKİ yalanladı!
        Haberler Güncel İmamoğlu'nun 'atık su tünelleri yapıyoruz' iddiasına kendi yönettiği İSKİ'den yalanlama! Tek icraatları AK Parti projelerine çökmek...
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