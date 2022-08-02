Ekrem İmamoğlu'nun Melen yalanı patladı! "Çalışmıyor" dediği Melen'den belediye kasasına 3,5 milyar TL'lik katkı

"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Silahtarağa'da yapılması planlanan arıtma tesisinin projesini iptal ederek "temel atmama" töreni şovu yapan, Levazım Tüneli'ni kapatan Ekrem İmamoğlu, şimdi de Melen Barajı'nın çalışmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Gerçekten bugün Melen'in durmuş olduğunu ve Melen'in yürümediğini -belki haberleri yoktur- milletimizin en üst mercii dahil, buradan ileteyim istedim." ifadelerini kullandı.