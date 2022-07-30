Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' yalanı bir kez daha patladı! Mehmet Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı

Peki nedir 113 tane hayır dediğimiz. Belki bunlar önemli diyeceksiniz. Yeşil alanların imara açılmasına hayır dedik. Yeşil alanların satılmasına hayır dedik. Bir de niyeyse CHP'li belediyeler bu LGBT meselesinde özel hassasiyeti var. LGBT müdürlüğü getiriyorlar hayır diyoruz.

Şimdi tablo burada... Esas tablo bu. AK Parti dönemi İBB'ye 22 tane borçlanma dosyası gelmiş CHP 20 tanesine hayır demiş.

Şimdi ise 3 yılda 48 tane borçlanma dosyası gelmiş 1 tanesine hayır demişiz. Onu da cari harcamaları reklam için kullanacaktı kullanma dedik."