Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2022 21:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2022 22:02
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' yalanı bir kez daha patladı! Mehmet Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı

    İstanbul'un kaynaklarını har vurup harman savuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sıra vatandaşa hizmet etmeye gelince 'engelleniyoruz' yalanına sarılıyor. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' iddiasıyla giriştiği algı operasyonunu rakamlarla bozdu. İşte gerçekler...

    takvim.com.tr
    ’Engelleniyoruz’ yalanı patladı!

    İstanbul'un kaynaklarını kendi PR'ı için kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sıra vatandaşa hizmete gelince 'engelleniyoruz' iddiasını ortaya atıyor.

    MEHMET TEVFİK GÖKSU RAKAMLARLA ÇÜRÜTTÜ
    İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' diyerek soyunduğu algı operasyonunu rakamlarla çürüttü.

    CHP'li İBB'nin İBB Meclis'ine gönderdiği dosya sayısını ve AK Parti'nin kaçına 'evet' kaçına 'hayır' dediğini açıkladı.

    Göksu şunları söyledi;

    "AK Parti döneminden 2016-2018 yılı Meclis'e 6504 tane dosya gelmiş. CHP bunun 1871'ine hayır demiş. Bizim dönemde. CHP döneminde ise 2019-2022'de Meclis'e 4702 tane dosya gelmiş. Peki ne yapmışız biz sadece 113 tanesine hayır demişiz. Engelleniyoruz diyorlarsa yalan söylüyorlar. Engel bunların zihninde. Resmi rakamlar bunlar."

    Peki nedir 113 tane hayır dediğimiz. Belki bunlar önemli diyeceksiniz. Yeşil alanların imara açılmasına hayır dedik. Yeşil alanların satılmasına hayır dedik. Bir de niyeyse CHP'li belediyeler bu LGBT meselesinde özel hassasiyeti var. LGBT müdürlüğü getiriyorlar hayır diyoruz.

    Şimdi tablo burada... Esas tablo bu. AK Parti dönemi İBB'ye 22 tane borçlanma dosyası gelmiş CHP 20 tanesine hayır demiş.

    Şimdi ise 3 yılda 48 tane borçlanma dosyası gelmiş 1 tanesine hayır demişiz. Onu da cari harcamaları reklam için kullanacaktı kullanma dedik."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ankapark’ı çürümeye terk ettiler!
    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' yalanı bir kez daha patladı! Mehmet Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı
        SON DAKİKA