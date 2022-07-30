Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' yalanı bir kez daha patladı! Mehmet Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı

İstanbul'un kaynaklarını kendi PR'ı için kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sıra vatandaşa hizmete gelince 'engelleniyoruz' iddiasını ortaya atıyor.
MEHMET TEVFİK GÖKSU RAKAMLARLA ÇÜRÜTTÜ
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' diyerek soyunduğu algı operasyonunu rakamlarla çürüttü.
CHP'li İBB'nin İBB Meclis'ine gönderdiği dosya sayısını ve AK Parti'nin kaçına 'evet' kaçına 'hayır' dediğini açıkladı.
Göksu şunları söyledi;
"AK Parti döneminden 2016-2018 yılı Meclis'e 6504 tane dosya gelmiş. CHP bunun 1871'ine hayır demiş. Bizim dönemde. CHP döneminde ise 2019-2022'de Meclis'e 4702 tane dosya gelmiş. Peki ne yapmışız biz sadece 113 tanesine hayır demişiz. Engelleniyoruz diyorlarsa yalan söylüyorlar. Engel bunların zihninde. Resmi rakamlar bunlar."
Peki nedir 113 tane hayır dediğimiz. Belki bunlar önemli diyeceksiniz. Yeşil alanların imara açılmasına hayır dedik. Yeşil alanların satılmasına hayır dedik. Bir de niyeyse CHP'li belediyeler bu LGBT meselesinde özel hassasiyeti var. LGBT müdürlüğü getiriyorlar hayır diyoruz.
Şimdi tablo burada... Esas tablo bu. AK Parti dönemi İBB'ye 22 tane borçlanma dosyası gelmiş CHP 20 tanesine hayır demiş.
Şimdi ise 3 yılda 48 tane borçlanma dosyası gelmiş 1 tanesine hayır demişiz. Onu da cari harcamaları reklam için kullanacaktı kullanma dedik."