2022 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü hangi gün, kaç gün sürer?

Aşure günü hakkında araştırmalar hızlandı. Bu mübarek aya sayılı günler kala birçok kişi aşure günü ne zaman soruysuna cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ GERÇEKLEŞEN 7 ÖNEMLİ HADİSE NEDİR?
10 Muharrem (Aşûre) günü, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür:
1-) Hazret-i Âdemʼin (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün "tevbe-istiğfar" günüdür.