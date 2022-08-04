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    • Haberler
    • 04.08.2022 17:41
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    • 04.08.2022 17:41
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    2022 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü hangi gün, kaç gün sürer?

    Aşure günü hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında aşure günü ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Aşure günü ne zaman? Aşure günü hangi gün? Aşure günü kaç gün sürer? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü hangi gün, kaç gün sürer?

    Aşure günü hakkında araştırmalar hızlandı. Bu mübarek aya sayılı günler kala birçok kişi aşure günü ne zaman soruysuna cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
    Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

    AŞURE GÜNÜ GERÇEKLEŞEN 7 ÖNEMLİ HADİSE NEDİR?
    10 Muharrem (Aşûre) günü, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür:

    1-) Hazret-i Âdemʼin (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün "tevbe-istiğfar" günüdür.

        2-) Hazret-i Nûhʼun (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûhʼun (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki "sabır ve sebât"ını tefekkür günüdür.


        3-) Hazret-i İbrahimʼin (a.s.) Nemrut'un ateşine atılıp Cenâb-ı Hakk'ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakkʼa dostluk yolunda karşılaştığımız ilâhî imtihanlardaki hâlimizi muhâsebe etme günüdür.

        4-) Hazret-i Mûsâʼnın(a.s.) Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür.

        5-) Hazret-i Yûsuf'un (a.s.) zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saâdetlerin, büyük çilelerden sonra geldiğini idrâk etme günüdür.

        6-) Hazret-i Eyüpʼün (a.s.) hastalık ve iptilâlardan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, ilâhî imtihan tecellîleri karşısındaki "sabır, rızâ ve şükür" hâlimizi gözden geçirme günüdür.

        7-) Ayrıca bugün, İslâm tarihinin gördüğü en acı felâketlerden biri olan, Peygamber Efendimizʼin aziz torunu Hazret-i Hüseyinʼin (r.a.) hunharca katledildiği, İslâmʼın bağrına fitne hançerinin vurulduğu bir gündür.
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        Haberler Haberler 2022 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü hangi gün, kaç gün sürer?
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