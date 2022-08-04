Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2022 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2022 18:58
    ABONE OL

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecek

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini söyledi.

    Altun’dan KPSS ile personel alımı duyurusu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesine ilişkin karar sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    İşte Altun'un açıklamasından satır başları;



    2022 - KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.



    KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.




        KPSS'NİN 31 TEMMUZ'DA YAPILAN OTURUMLARI İPTAL EDİLMİŞTİ
        ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

        ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları söylemişti:

        "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu ’yapıyoruz’ dedi, İSKİ yalanladı!
        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecek
            SON DAKİKA