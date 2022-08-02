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    Klasik CHP belediyeciliği! Vatandaş susuzluktan kırıldı, belediye başkanı heykel açtı

    İzmir Dikili'de 72 saattir devam eden su kesintisi vatandaşların hayatını çileye çevirdi. Chp’li Dikili Belediyesi, günlerce susuz kalan vatandaşın feryadını kulak arkası etti. Sadece heykel dikti!

    ’Su’kandal

    İzmir Dikili'de yaklaşık 72 saattir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çaresiz kaldı. Tankerler ve çeşme önlerindeki kuyruklar, 1980'li yılları anımsattı.



    Ancak Başkan Adil Kırgöz, bu feryada duyarsız kaldı. Bir parkta heykel açılışı yaptı. Halk isyan bayrağı açtı: Bizi bir bardak suya muhtaç etti.

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    Haberler Güncel Klasik CHP belediyeciliği! Vatandaş susuzluktan kırıldı, belediye başkanı heykel açtı
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