Klasik CHP belediyeciliği! Vatandaş susuzluktan kırıldı, belediye başkanı heykel açtı

İzmir Dikili'de yaklaşık 72 saattir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çaresiz kaldı. Tankerler ve çeşme önlerindeki kuyruklar, 1980'li yılları anımsattı.







Ancak Başkan Adil Kırgöz, bu feryada duyarsız kaldı. Bir parkta heykel açılışı yaptı. Halk isyan bayrağı açtı: Bizi bir bardak suya muhtaç etti.



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