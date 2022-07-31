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    • 31.07.2022 19:52
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    • 31.07.2022 20:20
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    CHP'nin belediyeciliği noksan insanlar perişan! İzmir'den sonra Hatay Reyhanlı'da da çile: Vatandaşlar 20 gündür susuz

    CHP'li belediyelerin iş bilmezliklerinden kaynaklı sorunlara çözüm üretememelerinin ceremesini vatandaş çekiyor. Hatay Reyhanlı ilçesinde bulunan Değirmenkaşı mahallesine 20 gündür su kesintisi yaşanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı HATSU'ya sesini duyuramadıklarını belirten vatandaşlar, CHP'li Başkan Lütfü Savaş'a "Bak bu senin eserin" ifadesiyle sert tepki gösterdi. Öte yandan belediyeler arasında en pahalı suyu kullandıran CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de de yaşanan su kesintileri vatandaşı bezdirmiş durumda. Dikili'ye 36 saattir su verilemiyor.

    takvim.com.tr
    CHP’nin belediyeciliği noksan insanlar perişan

    Hatay'daki su kesintileri Reyhanlı'da yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Reyhanlı'da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösteren vatandaşlara mikrofon uzattı.

    BİDONLARLA SU TAŞIYORLAR: HATSU'DAN SES SEDA YOK
    20 gündür su kesintisiyle mücadele eden Hataylılar, bidonlarıyla musluk başında bekliyor.



    A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Değirmenkaşı mahallesinde 20 gündür sular kesik. Burası ilçenin merkezi gibi, kırsalda bir yerde değil. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı HATSU'ya sesini duyuramadıklarını belirten vatandaşlar su kuyruklarındalar. Bidonlarıyla evlerine su taşıyan vatandaşlar isyanda. Musluklardan sular akmıyor. Suyun gelmesini bekleyen vatandaşlar büyük kuyruklar oluşturdu. Sular geldiğinde hazır olmak için adeta nöbet tutuyorlar." ifadeleriyle yaşananları aktardı.



    CHP'Lİ BAŞKAN'A SERT TEPKİ: "BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"
    Musluğun akmadığını A Haber kameralarına gösteren bir vatanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, "Bak bu senin eserin. Bunun hesabını soracağız. Öyle gidip Erzurum'da futbolcu almak için fotoğraf çektirmekle olmuyor. Vatandaşlar burada susuz" diyerek tepki gösterdi.



        A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur su kesintilerinin sadece Değirmenkaşı mahallesinde değil Reyhanlı'nın birçok noktasında yaşandığını aktardı.


        EN PAHALI SUYUN KULLANILDIĞI İZMİR'DE DE MANZARA AYNI
        Büyükşehir belediyeleri arasında en pahalı suyu kullandıran CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de de su sıkınıtsı yaşanıyor.

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

        Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

        Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.



        CHP'DEN ESKİŞEHİR'DE SUYA %40 ZAM!
        CHP'li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ndeki zam furyasına Yılmaz Büyükerşen'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Kentte şebeke suyuna %40 zam yapıldı.
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        Haberler Güncel CHP'nin belediyeciliği noksan insanlar perişan! İzmir'den sonra Hatay Reyhanlı'da da çile: Vatandaşlar 20 gündür susuz
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