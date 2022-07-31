CHP'nin belediyeciliği noksan insanlar perişan! İzmir'den sonra Hatay Reyhanlı'da da çile: Vatandaşlar 20 gündür susuz

Hatay'daki su kesintileri Reyhanlı'da yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Reyhanlı'da CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösteren vatandaşlara mikrofon uzattı.
BİDONLARLA SU TAŞIYORLAR: HATSU'DAN SES SEDA YOK
20 gündür su kesintisiyle mücadele eden Hataylılar, bidonlarıyla musluk başında bekliyor.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Değirmenkaşı mahallesinde 20 gündür sular kesik. Burası ilçenin merkezi gibi, kırsalda bir yerde değil. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı HATSU'ya sesini duyuramadıklarını belirten vatandaşlar su kuyruklarındalar. Bidonlarıyla evlerine su taşıyan vatandaşlar isyanda. Musluklardan sular akmıyor. Suyun gelmesini bekleyen vatandaşlar büyük kuyruklar oluşturdu. Sular geldiğinde hazır olmak için adeta nöbet tutuyorlar." ifadeleriyle yaşananları aktardı.
CHP'Lİ BAŞKAN'A SERT TEPKİ: "BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"
Musluğun akmadığını A Haber kameralarına gösteren bir vatanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, "Bak bu senin eserin. Bunun hesabını soracağız. Öyle gidip Erzurum'da futbolcu almak için fotoğraf çektirmekle olmuyor. Vatandaşlar burada susuz" diyerek tepki gösterdi.