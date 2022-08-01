Günlerdir su akmayan İzmir Dikili'de CHP'li belediye başkanı heykel açılışında görüldü

CHP belediyeciliğinin son örneği İzmir Dikili'de yaşandı. Dikili'de halk, günlerdir suların akmaması nedeniyle 2022 yılında ellerinde bidon ve kaplarla çeşmelerden su dolduruyor. Dikili'nin CHP'li Belediye Başkanı Adil Kırgöl ise bakın nerede?

ATATÜRK HEYKELİ AÇILIŞINDA

Vatandaş mağduriyet yaşarken CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün Atatürk heykeli açılışında olduğu ortaya çıktı.