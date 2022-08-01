Günlerdir su akmayan İzmir Dikili'de CHP'li belediye başkanı heykel açılışında görüldü

CHP belediyeciliğinin son örneği İzmir Dikili'de yaşandı. Dikili'de halk, günlerdir suların akmaması nedeniyle 2022 yılında ellerinde bidon ve kaplarla çeşmelerden su dolduruyor. Dikili'nin CHP'li Belediye Başkanı Adil Kırgöl ise bakın nerede?
ATATÜRK HEYKELİ AÇILIŞINDA
Vatandaş mağduriyet yaşarken CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün Atatürk heykeli açılışında olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından fotoğraflar da paylaşan Kırgöz şu ifadeleri kullandı: Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık.
Kırgöz'ün vatandaşı sorunuyla ilgileneceği yerde heykel açılışında olması tepki topladı.