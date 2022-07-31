2008'de 18 masum sivili şehit eden terörist Nüsret Tebiş, MİT'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK, askerimizi vatandaşımızı hedef aldı. Masum sivilleri hayattan kopardı. 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 18 kişi öldü, 154 kişi de yaralandı. Acı olay, 14 yılı geride bıraktı. Ancak Türk askeri vatandaşının kanını yerde bırakmadı. MİT, Suriye'ye sınır ötesi operasyon yaptı. Masum sivilleri hayattan koparan saldırısının faili 'Rüstem' kod adlı PKK'lı terörist Nüsret Tebiş'i saklandığı evde etkisiz hale getirmeyi başardı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, teröristin öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez soluğu olay yerinde aldı. 14 yaşındaki Murat Ağca'nın annesi Perihan Ağca, bir kez daha aynı acıyı yaşadı. "Oğlumu kaybettim. Sağlığımdan oldum, akıl sağlığımdan oldum. Haberi televizyonda duydum aynı günü bir daha yaşadım. Benim oğlum askeri okulu kazanmıştı. Tek hatası buradan geçmek" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.