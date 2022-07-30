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    • Güncel
    • 31.07.2022 00:43
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    • 31.07.2022 00:43
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    Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs enselendi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla turistlere para karşılığı fotoğraf çektirerek maddi menfaat sağladığı ihbarı üzerine harekete polis ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile para alış-verişi tespit edilirken, maymuna da el kondu.

    Maymundan para kazanan şahıs enselendi

    Olay, Çıldır Mahallesi Uzun Yalı bölgesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın sırtına aldığı parmak cinsi maymunla bölgede gezerek turistlere para karşılığı maymunla fotoğraf çektirdiği ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    KGYS kameralarından sokağı gözetim altına alan ekipler, şahsı ve fotoğraf çekimi sonrası para alış-verişini tespit etti.

    Bölgeye yönlendirilen polis ekibi tarafından şahıs sokak üzerinde durduruldu. İsminin S.K. (34) olduğu belirlenen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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        Haberler Güncel Maymun üzerinden maddi menfaat sağlayan şahıs enselendi
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