PKK'nın Güngören'deki bombalı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları anıt önünde toplandı: "Devlet vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz"

"BU SABAH UYANDIĞIMIZDA GÜZEL BİR HABERLE UYANDIK"

Kuşlarına yem almak için dışarı çıktığı sırada bombalı saldırıda hayatını kaybederken Hayrettin Güler'in eşi Bengü Güler, "Beraber evde vakit geçirdik. Ondan sonra kuşları vardı kuşlarını çok severdi, onlara yem almaya gitti. İlk patlamada aşağı indi ama patlama mı değil mi bilmiyorduk bana sadece son sözü 'sen korkma, sen sakın korkma' oldu daha sonrasında ise ikinci patlama oldu. İkinci patlama çok büyük bir sesti, çok acı bir sesti hissetmiştim. 'Allah'ım benim yuvamı yıkma demiştim' ama saatler sonra haberini alabildim. Eşimi saatlerce aradım ama ulaşamadım ölüm haberini televizyondan öğrendim. Zaten ondan sonrası yok, hayatlarımızın bittiği anlardı. 14 yıl geçti her yıl alma programlarımızı yapıyoruz. 3 gün önce de burada anma törenimiz törenimiz vardı, 3 gün sonra da bu sabah uyandığımızda güzel bir haberle uyandık. İnşallah bir daha Rabbim onlara yapmayı nasip etmesin, bizlerin canı yandı hala yanıyor, bizler o acıyla yaşıyoruz yaşamaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman unutmadık unutturmayacağız kimsenin de unutmasını istemiyoruz." dedi.