CENTCOM'un ölümüyle yasa tuttuğu terörist Salwa Yusuf'un itirafları ortaya çıktı! Köy ve karakol baskınlarını böyle anlatmış!

KILIÇDAROĞLU "ÖZGÜRLÜKÇÜ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD için daha önce "Özgürlük mücadelesi veren bir kürt grup" ifadesini kullandığı PYD'nin iç yüzü eli kanlı terörist tarafından gösteren itiraflar şöyle sıralanıyor:

"Afrin'de doğdum. Köyümüz Kürt hareketiyle tanışan bir köydü. Nenem göç etmek zorunda kalmıştı. Antep sınırına çok yakındık. Sabah kaçıp gittik. O kampta 70-75 kişiydik. Bazen köylere inip erzak çıkarırdık. Köylere inerken bile çatışmaya gider gibi hazırlanırdık ki birkaç kere öyle oldu..."

"SİLAH İÇİN KARAKOLLARA BASKIN YAPTIK, ŞEHİRLERDE EYLEM YAPTIK"

Salwa Yusuf'un, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde rol oynadığı, iç savaş ile birlikte yeniden Suriye'ye geçtiği belirlendi. Kadın terörist karakollara baskınlar düzenlediklerini de itiraf etti.