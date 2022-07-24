Malum medyanın Çevre Ajansı iftirasına Emine Erdoğan'dan sert cevap!

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük çalışmalara imza attı. Özellikle Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi Projesi, takdir topladı. İklim konusunda gösterdiği öncülükle Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü aldı. Ancak malum zihniyet dünyanın övdüğü projelere kulaklarını tıkadı. Bir kez daha yalan ve iftiraya kalkıştı! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak 2010'da kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nda Emine Erdoğan'ın onayının alındığı yazıldı! "Emine Erdoğan'a ihaleler için yetki" başlıklı manşetler atıldı! Ancak yalanları kısa sürede ortaya çıktı. İftira dolu haberler hakkında Birgün gazetesinde tekzip yayınlandı. Çirkin iddialar hakkında ilk kez konuşan Emine Erdoğan "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" ifadesini kullandı.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, Sıfır Atık Projesi için Emine Erdoğan'a İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'nü verdi.