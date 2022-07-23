Emine Erdoğan'dan 'Türkiye Çevre Ajansı' yalanına sert tepki: Bu bir ahlaki meseledir yalan olduğunu tekzip ettik





YALAN OLDUĞUNU TEKZİP ETTİK KARARLAR ALINDI

İddilalara çok sert bir yanıt veren Emine Erdoğan, yapılanların ahlaki bir sorun olduğunu belirtti. Kurulan ajansın devletin resmi kurumu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." dedi.

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