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    • 24.07.2022 00:49
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    • 24.07.2022 01:01
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    CHP'li Faik Öztrak'a verdiği tepki ile gündem olan Mevlüde teyze Başkan Erdoğan ile görüştü: "Her daim dua ediyorum"

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ekonomi kötü algısını işlemek için şehir şehir gezerken Elazığ'da 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu'nun tepkisiyle karşılaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Faik Öztrak'a adeta ders veren Mevlüde Benderlioğlu ile görüştü. Mevlüde teyze, Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.

    Başkan Erdoğan, Mevlüde teyze ile görüştü

    Elazığ'da CHP heyetine tepki göstererek gündeme gelen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

    Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı.



    Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti.



    HALİNİ HATRINI SORDU
    AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

    Mevlüde teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve 'Millet olarak sizin dönemizde bolluğu gördük' ifadelerini kullandı.



        HER DAİM DUA EDİYOR
        Mevlüde teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.
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        Başkan Erdoğan, Mevlüde teyze ile görüştü
        Haberler Güncel CHP'li Faik Öztrak'a verdiği tepki ile gündem olan Mevlüde teyze Başkan Erdoğan ile görüştü: "Her daim dua ediyorum"
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