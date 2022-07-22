Emine Erdoğan’a iklim liderlik ödülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Külliye Devlet Konukevi bahçesinde gerçekleştirilen İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Töreni'ne katıldı. İklim konusunda farklı ülkelerin gençlerini bir araya getirecek gençlik kampları ve çalıştaylar düzenlenmesini teklif etti. Erdoğan, önemli konulara değindi: Küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz. 'Sıfır Atık' projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşımayı hedefliyoruz.

'Sıfır Atık Mavi' kapsamında 138 bin ton deniz çöpü toplandı. Mavi bayraklı plaj sayımız 2002'de 151'iken, bugün 531'e çıktı. 2030'a kadar ülke yüzölçümümüzün yüzde 30'unu ormanlık alan haline getireceğiz.