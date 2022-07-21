İlk yaşandı! Dünya Bankasından Emine Erdoğan'a "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"

"Ormanlarımızın ve denizlerimizin korunması, sel yönetimi, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda Dünya Bankası ile hazırlıklarına başladığımız yeni projeler hepimizi çok heyecanlandırıyor." diyen Emine Erdoğan, ayrıca Dünya Bankası grubunun Türkiye için hazırladığı ve bu alanda bankanın ilk raporu olan "Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu"nu da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda maliyet ve faydalarını ortaya koyan raporun, çalışmalara ışık tutacağına inandığını dile getiren Emine Erdoğan, "Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu raporların çok önemli bir mesajı var. O da ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerini artırırken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle başarılı bir şekilde mücadele edilebileceği gerçeğidir. Yani yeşil dönüşüm için yapılan yatırımlar, kalkınmayı da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede adil yük paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin mücadeleye aktif katkı sağlaması son derece önemli. Bu farkındalıkla önümüzdeki süreçte, küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz." dedi.

GENÇLİK KAMPLARI VE ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENMESİ ÖNERİSİ

"İklim değişikliğiyle mücadelede, tabiatın kanayan yaralarını iyileştirmek için çalışmamız gereken en önemli alanlardan biri vicdanlardır." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, böyle bir vicdanı ayağa kaldıracak, çevre ahlakını yeniden tesis edecek eğitim ve kültür çalışmalarının da diğer tüm yatırımlar kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Emine Erdoğan, "Bu vesileyle bilhassa farklı ülkelerin gençlerini bir araya getirecek gençlik kampları ve çalıştaylar düzenlenmesini teklif ediyorum. Gençlere, medeniyetlerin tabiata nasıl yaklaştıklarını ve bu yaklaşımın sanatta, edebiyatta ve yaşam kültüründeki karşılıklarını hep birlikte gösterelim. İnanıyorum ki bu çaba 'sürdürülebilir bir dünya' için en önemli itici güç olan 'sürdürülebilir sevginin' tohumlarını atacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek günlerde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını bildiren Emine Erdoğan, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğin korunmasında öncü rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ LİDERLİĞİNİZ, DÜNYA ÇAPINDA DA ÖRNEK OLUYOR"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame ise Emine Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'nin artık ekonomik büyüme ve sosyal refah için ulusal stratejisinin merkezine iklim eylemini yerleştirdiğini belirterek, "İklim değişikliği konusundaki liderliğiniz, Türk insanının gelecek nesillerine tohum ekiyor ve dünya çapında da örnek oluyor." dedi.