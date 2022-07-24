Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.07.2022 01:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2022 01:33
    ABONE OL

    Geçmişten geleceğe miras Ayasofya belgeseli: Feth-i Mübin'in sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve vasiyeti

    Feth-i Mübin'in sembolü, atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve vasiyeti 24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı. İstanbul Valiliği, bu önemli gün vesilesiyle ‘Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya’ adıyla belgesel hazırlandı.

    takvim.com.tr
    Geçmişten geleceğe miras Ayasofya!

    Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, fethin simgesi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020, Cuma günü yeniden ibadete açıldı.


    GEÇMİŞTEN GELECEĞE MİRAS: AYASOFYA
    Tarihi gün öncesinde ise hummalı bir hazırlık çalışması yapıldı. Tüm bu süreçler ve sonrası İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselinde anlatıldı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarının yer aldığı belgesel, çarpıcı görüntüleri ile Ayasofya'nın ihtişamlı yapısını da gözler önüne seriyor.



    TARİHE TANIKLIK EDİYOR
    Ayasofya'nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklardan sonrasında yaşananlara kadar birçok detayın yer aldığı belgesel, tarihe tanıklık ediyor.

    Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından ve İstanbul Valiliği Youtube kanalından paylaşılan belgesel, adeta görsel bir arşiv niteliği taşıyor.



        86 YILLIK HASRET BİR CUMA VAKTİ VUSLATA ERDİ
        Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'da ilk namaz 2 yıl önce bugün kılındı.

        Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi.

        Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdiği tarihi günün bugün ikinci yılı.



        350 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILDI
        O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu.

        350 bin kişinin aynı anda namaz kıldığı günde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. 21 bin polis, görev yaptı.

        DÜNYADA SES GETİRDİ
        İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünyada da ses getirdi.

        Yabancı gazeteciler, bu tarihi anlara tanıklık etmek için camideydi. Buradan dünyaya fotoğraflar geçildi.

        Televizyon kanalları, bu tarihi anları canlı yayınladı.



        ANBEAN TAKİP ETTİK
        Takvim.com.tr de 24 Temmuz 2020 cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu ettirilmesini anbean sahadan takip etmişti.



            İKİ YILDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
            Müze olarak 86 yıl hizmet vermesinin ardından kılınan ilk cuma namazıyla 24 Temmuz 2020`de ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, iki yıllık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.

            Açılışının ikinci yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlamaya devam eden Ayasofya, İstanbul`a gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman önünde uzun kuyruklar oluşan camideki ziyaretçilerin kimi dualar ederken, kimileri manevi havayı soluyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yaz spor okullarıyla renkli tatil
            Haberler Güncel Geçmişten geleceğe miras Ayasofya belgeseli: Feth-i Mübin'in sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve vasiyeti
                SON DAKİKA