Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bin 500 yeni polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları





BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GİRİŞ KOŞULLARI

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı arana17cak.

Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.