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    • 24.07.2022 18:39
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun

    Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı. Feth-i Mübin'in sembolü olan kutsal mekana duyulan özlem bir Cuma vakti vuslata erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Ayasofya paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.



    86 YILLIK HASRET BİR CUMA VAKTİ VUSLATA ERDİ
    Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'da ilk namaz 2 yıl önce bugün kılındı.

    Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi.

    Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdiği tarihi günün bugün ikinci yılı.



        350 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILDI
        O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu.

        350 bin kişinin aynı anda namaz kıldığı günde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. 21 bin polis, görev yaptı.

        DÜNYADA SES GETİRDİ
        İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünyada da ses getirdi.

        Yabancı gazeteciler, bu tarihi anlara tanıklık etmek için camideydi. Buradan dünyaya fotoğraflar geçildi.

        Televizyon kanalları, bu tarihi anları canlı yayınladı.



        ANBEAN TAKİP ETTİK
        Takvim.com.tr de 24 Temmuz 2020 cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu ettirilmesini anbean sahadan takip etmişti.



        İKİ YILDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
        Müze olarak 86 yıl hizmet vermesinin ardından kılınan ilk cuma namazıyla 24 Temmuz 2020`de ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, iki yıllık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.

        Açılışının ikinci yıl dönümünde de binlerce kişiyi ağırlamaya devam eden Ayasofya, İstanbul`a gelen turistlerin ilk duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman önünde uzun kuyruklar oluşan camideki ziyaretçilerin kimi dualar ederken, kimileri manevi havayı soluyor.
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