Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.
86 YILLIK HASRET BİR CUMA VAKTİ VUSLATA ERDİ
Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'da ilk namaz 2 yıl önce bugün kılındı.
Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi.
Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdiği tarihi günün bugün ikinci yılı.