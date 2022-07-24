Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun





350 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILDI

O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu.



350 bin kişinin aynı anda namaz kıldığı günde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. 21 bin polis, görev yaptı.



DÜNYADA SES GETİRDİ

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünyada da ses getirdi.



Yabancı gazeteciler, bu tarihi anlara tanıklık etmek için camideydi. Buradan dünyaya fotoğraflar geçildi.



Televizyon kanalları, bu tarihi anları canlı yayınladı.







ANBEAN TAKİP ETTİK

Takvim.com.tr de 24 Temmuz 2020 cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu ettirilmesini anbean sahadan takip etmişti.