Sabiha Gökçen kuyruk tüneli, bağlantı kolu, Kuyruk Tüneli Bölgesi Viyadük Altı Geçişi, Eski Terminal Önü Giriş ve Çıkış Yapısı, Fevzi Çakmak İstasyonu'na ilave olarak Fevzi Çakmak Yaya Bağlantı Tüneli, Fevzi Çakmak Yaya Bağlantı Tüneli Giriş ve Çıkış Yapısı yapılıyor.

Sabiha Gökçen-Kaynarca Metro Hattı Projesi'nde genel ilerleme oranı yüzde 92'ye ulaşırken, hastane ve yaya bağlantı tünelleri ve kuyruk tüneli inşaatı ile genel ilerleme yüzde 96,91 olarak gerçekleşti.

Tünel imalatları yüzde 99 seviyesinde tamamlanırken, projenin bu yılın ikinci yarısında bitirilmesi hedefleniyor.

GAYRETTEPE-KAĞITHANE-YENİ HAVALİMANI METRO HATTI

Uzunluğu 37,5 kilometre olan ve 9 istasyondan oluşan Gayrettepe ile İstanbul Yeni Havalimanı'nı bağlayacak metro inşaatının ihalesi 2016 sonunda yapıldı, 9 Aralık 2016'da yer teslimiyle işlere başlanıldı.

Günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak hattın Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye istasyonlarında kazı, iksa ve kaba inşaat işleri bitirildi, ince işler ve elektromekanik imalatları ile çevre düzenleme işleri tamamlanma aşamasında bulunuyor.

TBM Tünel imalatı tamamlanan hatta, istasyonların betonarme durumu yüzde 99,84, NATM tünelleri ilerlemesi yüzde 99,63 seviyesinde gerçekleşti.

Hatta toplam 10 (4'lü dizi) trenle araç, hat ve sinyalizasyon testleri devam ediyor. Kağıthane ile Havalimanı arasının bu yılın ikinci yarısında, Gayrettepe ile Havalimanı arasının ise yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.