İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak metro projeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmalara hız verdi.
3 METRO HATTI HİZMETE ALINACAK
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen hatlardan Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-Yeni Havalimanı ve İstanbul Başakşehir-Kayaşehir metro hatlarının bu yıl hizmete alınması planlanıyor.
Bakanlık tarafından şu anda toplam 103 kilometre uzunluğunda 7 metro hattında çalışma yapılırken, söz konusu hatlardan 3'ü bu yılın sonunda, geri kalanı ise 2023 yılı içinde hizmete girecek.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU
İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı 7,4 kilometre uzunluğuna sahip. Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine sahip hattın hizmete girmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanırken, yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması temin edilecek.
Planlanan hatlarla Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro hattı ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hatları birbirine bağlanacak.
Metro inşaatında tüm şaft (10 adet) ve yaklaşım tünellerinin imalatları tamamlandı. Kazısı tamamlanan şaft ve yaklaşım tünellerinden ana hat ve istasyon tüneli kazıları da bitirildi.