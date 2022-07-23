Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2022 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2022 13:15
    ABONE OL

    Bitlis'te başladı! Terör örgütü PKK'ya karşı Eren Abluka-24

    Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Eren operasyonları devam ediyor. Bitlis'te “Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK Operasyonu” operasyonu başlatıldı.

    24’üncüsü başladı!

    İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK Operasyonu" operasyonu başlatıldığını duyurdu.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis ilinde "Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK Operasyonu" operasyonu başlatıldı.

    483 PERSONEL 43 OPERASYONEL TİM
    Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 483 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çekirge’ye prestij katacak proje!
    Haberler Güncel Bitlis'te başladı! Terör örgütü PKK'ya karşı Eren Abluka-24
        SON DAKİKA