Bitlis'te başladı! Terör örgütü PKK'ya karşı Eren Abluka-24

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK Operasyonu" operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis ilinde "Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK Operasyonu" operasyonu başlatıldı.

483 PERSONEL 43 OPERASYONEL TİM

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 483 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."